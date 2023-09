Pierwsze grzyby w polskich lasach znajdziemy już w połowie maja, jednak szczyt sezonu przypada na połowę września i trwa do pierwszych mrozów.

Przez wiele lat uważano, że jedynym walorem grzybów jest ich smak, gdyż nie mają wartości odżywczych. Współczesne badania udowadniają, że to nieprawda.

Grzyby to cenne źródło kwasu foliowego, witamin z grupy B, żelaza, cynku, potasu oraz fosforu.

Przygotowanie grzybów przed smażeniem - wskazówki

Kosze pełne dorodnych grzybów pysznią się w domowej kuchni. Zanim jednak zabierzemy się za kulinarne eksperymenty, które wypełnią dom obłędnym zapachem, musimy wiedzieć, jak właściwie oczyścić zebrane okazy.

Najlepiej zrobić to na sucho, za pomocą pędzelka kuchennego z miękkim włosiem - naturalnym lub sztucznym. Jeśli grzyby są mocno zabrudzone, można umyć je pod wodą. Pamiętajmy jednak, by zrobić to bardzo sprawnie - w ten sposób ochronimy je przed utratą smaku. W kolejnym kroku sprawdzamy, że zebrane okazy nie są robaczywe, a następnie dokładnie osuszamy za pomocą ręcznika papierowego. Tak przygotowane grzyby są gotowe do dalszych kroków kulinarnych.

Najlepsze grzyby do smażenia

Zdjęcie Kurki doskonale smakują smażone na maśle / 123RF/PICSEL

Rumiana skórka, oszałamiający zapach i każdy kęs po brzegi wypełniony smakiem. Jeśli chcemy podać grzyby w ramach przystawki lub wykorzystać je do bardziej skomplikowanej potrawy, wybierzmy gatunki suche i zwarte. Świetnie sprawdzą się przede wszystkim:

rydze,

kolczaki,

borowiki,

kurki,

podgrzybki.

To właśnie te rodzaje grzybów będą doskonale prezentowały się na talerzu, przyciągając wzrok wygłodniałych gości lub domowników.

Gatunki grzybów do dań duszonych

Śliskie i wilgotne maślaki idealnie nadają się do apetycznego i kremowego sosu. Zawierają w sobie sporo wody, a ich skórka pokryta jest śluzem, przez co dość ciężko przypiec je na rozgrzanym oleju. Podczas smażenia puszczają sok, stanowiący doskonałą bazę do pełnego smaku dania. Maślaki z powodzeniem zastąpimy także dorodnymi prawdziwkami, podgrzybkami, koźlakami oraz kurkami. Do grzybów wystarczy dodać posiekaną cebulę, szczyptę soli i pieprzu, pełną łyżkę masła i pełnotłustą śmietanę. Takie połączenie to rozkosz dla kubków smakowych.

Na czym smażyć grzyby leśne?

Zdjęcie Do smażenia grzybów dobrze jest wykorzystać masło / 123RF/PICSEL

Idealnie przypieczone i chrupiące grzyby to nie tylko smakowita przystawka, ale także doskonały dodatek do wielu innych dań. Do ich smażenia najlepiej wykorzystać dobrej jakości masło, najlepiej zawierające przynajmniej 82% tłuszczu. Dzięki temu staną się wyjątkowo delikatne i pełne smaku. Porównywalne efekty uzyskamy, łącząc ze sobą olej rzepakowy z łyżką masła. Warto wiedzieć, że olej ma o wiele wyższy punkt dymienia od masła, umożliwia więc smażenie na większym ogniu.

Większość grzybów lepiej umieszczać na patelni bez panierki. Wyjątek od reguły stanowi czubajka kania. Cały proces smażenia grzybów zamyka się zwykle w 15-20 minutach, a do jego przeprowadzenia nie potrzebujemy zastępu specjalistycznych sprzętów kuchennych. Wystarczy najzwyklejsza i dość uniwersalna patelnia. Świetnym wyborem będzie naczynie z powłoką teflonową, która zapobiega nadmiernemu przywieraniu.

Doprawianie usmażonych grzybów

Kluczowa umiejętność podczas smażenia grzybów polega na właściwym dobraniu perfekcyjnego momentu, w którym należy doprawić je solą. Jeśli dorzucimy przyprawę na patelnię zbyt wcześnie, popełnimy karygodny błąd. Wiele mniej doświadczonych kulinarnie osób doprawia grzyby solą już w pierwszych minutach skwierczenia na rozgrzanym tłuszczu. Taki zabieg doprowadza do uwalniania się wody z grzybów, z którą wypływa także cały nagromadzony w środku smak. Doświadczeni kucharze doradzają, by zaprzestać tej praktyki, a w zamian solić grzyby dopiero na kilka minut przed końcem smażenia.

