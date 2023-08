Khloe Kardashian zachwyca stylizacjami

Życie i styl Plotki okazały się prawdą! Sienna Miller w skąpym bikini odsłoniła ciążowy brzuszek Khloe Kardashian od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Nie tylko występuje w rodzinnym reality show, ale także rozwija swoją markę. Poza tym spełnia się w roli mamy True i Tatuma.

Córka Kris Jenner doskonale wie, jak ważna jest aktywność w mediach społecznościowych, a więc regularnie publikuje posty na swoim instagramowym profilu. Pod zdjęciami pojawiają się niemal same komplementy, chociaż nie brakuje uszczypliwych komentarzy dotyczących zbyt mocnego retuszu.

Khloe Kardashian w mediach społecznościowych przede wszystkim chętnie pokazuje swoje outfity, wobec których internauci nie potrafią przejść obojętnie. Celebrytka stara się dokładnie dobierać stylizacje, by prezentować się jak najlepiej. Do tego zwraca szczególną uwagę na makijaż oraz włosy. Fani reality show rodziny Kardashian-Jenner doskonale widzą, ile czasu poświęca, by wyglądać idealnie podczas wielkich wyjść.

Khloe Kardashian zapozowała w prześwitującej stylizacji

Na instagramowym profilu Khloe Kardashian właśnie pojawiło się nowe zdjęcie. Córka Kris Jenner zapozowała na tle zachodzącego słońca, ale to jej kreacja najbardziej przyciągnęła wzrok internautów.

Celebrytka tym razem wybrała długą, białą suknię, która dokładnie podkreśliła jej figurę. Khloe Kardashian spędza długie godziny na siłowni, by utrzymać kondycję i smukłą sylwetkę. Nic dziwnego, że chętnie pokazuje efekty ciężkich treningów.

Obcisła i prześwitująca kreacja zdecydowanie przypadła do gustu internautom. Na ich reakcje nie trzeba była długo czekać. "Pięknie", "Oszałamiająco", "Wyglądasz niesamowicie", "Cudowna" - pisali fani pod postem.

