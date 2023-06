Khloe Kardashian w mediach społecznościowych

Życie i styl Córka Kim Kardashian skończyła 10 lat. Na imprezie urodzinowej wszystko "ociekało" różem Khloe Kardashian aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje już 309 mln osób, a więc nic dziwnego, że celebrytka chcąc być w stałym kontakcie z fanami, regularnie publikuje posty. Dość często udostępnia zdjęcia z domowego zacisza i wielkich wyjść. Nie brakuje tam również kadrów, na których widać pozującą Khloe Kardashian w skąpych strojach, bieliźnie i bikini. W ostatnim czasie furorę zrobiły ujęcia z plaży, na których widać celebrytkę w złoto-czarnym stroju kąpielowym.

Jej instagramowe posty są szeroko komentowane. Zazwyczaj pojawia się pod nimi mnóstwo miłych słów, ale internauci nie szczędzą jej także uszczypliwych komentarzy. Głównie dotyczą one zbyt mocnej ingerencji w zdjęcia. Fani zarzucają, że przez retusz nie przypomina samej siebie.

Khloe Kardashian skrytykowana przez internautów

Khloe Kardashian pojawiła się na okładce najnowszego wydania L’Officiel Italia. Celebrytka zaskoczyła internautów nowym wizerunkiem, za który odpowiedzialna jest jej siostra Kim Kardashian. To właśnie ona wybierała stylizacje do sesji zdjęciowej.

Córka Kris Jenner zapozowała w obcisłych i kusych kreacjach, które dokładnie wyeksponowały jej sylwetkę. Największą uwagę fanów zwróciły jednak włosy w kolorze platynowego blondu i rozjaśnione brwi.

Internauci nie potrafili przejść wobec nowej sesji obojętnie. Wielu nie kryło zachwytu i podkreśliło, że to naturalne wydanie pasuje Khloe i wygląda wręcz perfekcyjnie. Pod postem nie zabrakło jednak słów krytyki. "Prawdę mówiąc, nie wygląda teraz dobrze", "Co za okropna sesja zdjęciowa, cały strój jest okropny", «Nie» dla tych włosów", "Taki kolor włosów nie pasuje do ciebie" - czytamy na Instagramie.

