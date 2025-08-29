Chcesz zameldować się w sanatorium, a portfel został w domu?

W lipcu 2023 roku weszła w życie ustawa, która zrównała dowód osobisty dostępny w aplikacji mObywatel 2.0 z tradycyjnym dokumentem. Od tego momentu Polacy mogą posługiwać się nim m.in. w bankach, urzędach czy placówkach medycznych. Ta sama zasada obowiązuje również w sanatoriach - aby się zameldować, wystarczy okazać mDowód w aplikacji.

Obsługa mObywatela jest prosta. Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie musimy zalogować się poprzez Profil Zaufany. Założyć go można choćby przez bankowość internetową. Następnie, wystarczy dodać mDowód, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie smartfona.

Podczas meldunku, wystarczy pokazać elektroniczną wersję dowodu w aplikacji, a następnie potwierdzić dane poprzez kod QR. Korzystanie z aplikacji jest dobrowolne, a w każdej chwili można ją odinstalować lub unieważnić certyfikat użytkownika.

Jakie dokumenty warto zabrać do sanatorium?

Choć mObywatel znacznie ułatwia formalności, warto pamiętać, że wybierając się do sanatorium, powinniśmy zabrać ze sobą kilka ważnych dokumentów. Najważniejsze z nich to:

skierowanie z NFZ na turnus wraz z numerem skierowania,

pełna dokumentacja medyczna, obejmująca historię choroby, wyniki badań oraz wypisy ze szpitala,

informacje o przyjmowanych lekach i odbytych wizytach lekarskich,

legitymacja emeryta-rencisty ZUS lub inny dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego (również w formie elektronicznej),

orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli pacjent je posiada,

dokumenty związane z podróżą, np. bilety kolejowe czy autobusowe, prawo jazdy,

środki płatnicze - gotówka, karty bankowe.

Zgromadzenie i uporządkowanie dokumentacji przed wyjazdem znacząco usprawni przyjęcie do sanatorium oraz umożliwi lekarzom szybkie zakwalifikowanie pacjenta do odpowiednich zabiegów.

Meldowanie się w sanatorium stało się dużo łatwiejsze

Nowe technologie w służbie pacjentom

Możliwość meldowania się w sanatorium za pomocą aplikacji mObywatel to wygodna alternatywa, która umożliwia szybkie i sprawne dopełnienie formalności. To świetne rozwiązanie dla osób, które np. zapomną zabrać dowodu osobistego z domu.

Cyfrowe narzędzia stają się coraz bardziej powszechne w systemie ochrony zdrowia, a mObywatel to jedno z tych rozwiązań, które mogą realnie poprawić komfort pacjentów i kuracjuszy.

