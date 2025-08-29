Kto we wrześniu okaże się nielojalny? Wróżka zdradza niepokojące prognozy

We wrześniu te znaki zodiaku mogą cię zawieść. Wróżka ostrzega przed nielojalnością
We wrześniu niektóre znaki zodiaku mogą wykazywać większą skłonność do nielojalności, manipulacji czy zwyczajnego rozczarowywania innych. Kto może zawieść cię w tym miesiącu? Wobec kogo trzeba zachować większą czujność? Zdradzamy, co szepczą o tym gwiazdy.
Nie dawaj wiary słowom Panny
Panna, znak ziemi rządzony przez Merkurego, wchodzi we wrześniu w swój najintensywniejszy okres astrologiczny. To właśnie wtedy osoby urodzone pod tym znakiem czują się najpewniej, ale ta pewność siebie może stać się pułapką dla innych. Częściej oszukują - także jeśli chodzi o związki.
We wrześniu Panny stają się mistrzami analizy i krytyki. Będą przedstawiać fakty w taki sposób, by służyło to wyłącznie ich celom. Będą żonglować prawdą i pomijać niewygodne szczegóły. Jeśli Panna wyznaje ci uczucia we wrześniu, potraktuj to z przymrużeniem oka.
Szczególnie ostrożne powinni być Raki, Skorpiony i Ryby. Ich emocjonalna natura sprawia, że łatwo dają się zwieść "urokom" Panny, która we wrześniu potrafi być wyjątkowo przekonująca. Za jej wzbudzającą zaufanie fasadą kryje się osoba, która może was zdradzić - na polu zawodnym i w związku.
Nie ufaj ślepo Bliźniętom
Energia września sprawi, że dwubiegunowość Bliźniąt da się we znaki otoczeniu. Rano osoba spod tego znaku może być twoim najlepszym przyjacielem i oddanym partnerem, a po południu zachowywać się jak obcy człowiek. Natomiast wieczorem wróci do ciebie z uśmiechem na twarzy, jakby nic się nie stało.
Problem z Bliźniętami we wrześniu polega na tym, że same nie wiedzą, czego chcą. Mogą szczerze obiecać ci wsparcie, lojalność oraz wyznać uczucia, ale nie znajdzie to potwierdzenia w ich czynach. Jeśli masz ważne plany czy projekty wymagające współpracy z osobą spod tego znaku, lepiej zachowaj czujność. Może ona zerwać waszą relację na rzecz innej - atrakcyjniejszej z jej perspektywy.
We wrześniu Bliźnięta będą też ciągle plotkować i mogą zdradzić sekrety przyjaciół. To, co powiesz im w zaufaniu, szybko może być tematem rozmów w kręgu twoich znajomych.
Skorpion może zdradzić przy pierwszej lepszej okazji
We wrześniu Skorpiony staną się bardziej podejrzliwe, zazdrosne i skłonne do manipulacji emocjonalnej. Nawet jeśli nie mają ku temu powodów, będą szukać dowodów zdrady, kłamstwa czy nielojalności u innych. Ta obsesyjna podejrzliwość często prowadzi do tego, że sami stają się nielojalni - chcą uprzedzić cios, którego się spodziewają.
We wrześniu Skorpion może zdradzić twoje zaufanie w najmniej oczekiwanym momencie. Może wdać się w romans, ujawnić twój sekret lub wykorzystać zdobytą wiedzę przeciwko tobie. Skorpion we wrześniu kieruje się zasadą "cel uświęca środki". Dba tylko o siebie, własne korzyści i przyjemności.
Świadomość wpływu na życie wrześniowych konstelacji może pomóc w budowaniu "zdrowszych" relacji zarówno przedstawicielom wymienionych znaków, jak i pozostałym zodiakom. Pamiętaj, że gwiazdy tylko wskazują kierunek - ty decydujesz, którą drogą pójdziesz.