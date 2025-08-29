Kto we wrześniu okaże się nielojalny? Wróżka zdradza niepokojące prognozy

Nie dawaj wiary słowom Panny

Panna, znak ziemi rządzony przez Merkurego, wchodzi we wrześniu w swój najintensywniejszy okres astrologiczny. To właśnie wtedy osoby urodzone pod tym znakiem czują się najpewniej, ale ta pewność siebie może stać się pułapką dla innych. Częściej oszukują - także jeśli chodzi o związki.

We wrześniu Panny stają się mistrzami analizy i krytyki. Będą przedstawiać fakty w taki sposób, by służyło to wyłącznie ich celom. Będą żonglować prawdą i pomijać niewygodne szczegóły. Jeśli Panna wyznaje ci uczucia we wrześniu, potraktuj to z przymrużeniem oka.

Szczególnie ostrożne powinni być Raki, Skorpiony i Ryby. Ich emocjonalna natura sprawia, że łatwo dają się zwieść "urokom" Panny, która we wrześniu potrafi być wyjątkowo przekonująca. Za jej wzbudzającą zaufanie fasadą kryje się osoba, która może was zdradzić - na polu zawodnym i w związku.

Nie ufaj ślepo Bliźniętom

Energia września sprawi, że dwubiegunowość Bliźniąt da się we znaki otoczeniu. Rano osoba spod tego znaku może być twoim najlepszym przyjacielem i oddanym partnerem, a po południu zachowywać się jak obcy człowiek. Natomiast wieczorem wróci do ciebie z uśmiechem na twarzy, jakby nic się nie stało.

Problem z Bliźniętami we wrześniu polega na tym, że same nie wiedzą, czego chcą. Mogą szczerze obiecać ci wsparcie, lojalność oraz wyznać uczucia, ale nie znajdzie to potwierdzenia w ich czynach. Jeśli masz ważne plany czy projekty wymagające współpracy z osobą spod tego znaku, lepiej zachowaj czujność. Może ona zerwać waszą relację na rzecz innej - atrakcyjniejszej z jej perspektywy.

We wrześniu Bliźnięta będą też ciągle plotkować i mogą zdradzić sekrety przyjaciół. To, co powiesz im w zaufaniu, szybko może być tematem rozmów w kręgu twoich znajomych.

Skorpion może zdradzić przy pierwszej lepszej okazji

We wrześniu Skorpiony staną się bardziej podejrzliwe, zazdrosne i skłonne do manipulacji emocjonalnej. Nawet jeśli nie mają ku temu powodów, będą szukać dowodów zdrady, kłamstwa czy nielojalności u innych. Ta obsesyjna podejrzliwość często prowadzi do tego, że sami stają się nielojalni - chcą uprzedzić cios, którego się spodziewają.

We wrześniu Skorpion może zdradzić twoje zaufanie w najmniej oczekiwanym momencie. Może wdać się w romans, ujawnić twój sekret lub wykorzystać zdobytą wiedzę przeciwko tobie. Skorpion we wrześniu kieruje się zasadą "cel uświęca środki". Dba tylko o siebie, własne korzyści i przyjemności.

Świadomość wpływu na życie wrześniowych konstelacji może pomóc w budowaniu "zdrowszych" relacji zarówno przedstawicielom wymienionych znaków, jak i pozostałym zodiakom. Pamiętaj, że gwiazdy tylko wskazują kierunek - ty decydujesz, którą drogą pójdziesz.

