Kiedy 500 plus trafi na konto? Można to sprawdzić

ZUS przejmując obsługę świadczenia 500 plus, przypisał każdemu beneficjentowi stały termin wypłaty środków. Oznacza to, że każdego miesiąca powinny się one pojawić na koncie dokładnie w ten sam dzień. Jeśli wypada on w święto lub dzień wolny od pracy, pieniądze przelew powinien zostać zaksięgowany dzień wcześniej.

ZUS podał, że środki będą wypłacane: 4,7,9,12,14,16,18,20 i 22 każdego miesiąca. Taki system jest znacznie bardziej uporządkowany i pozwala rodzicom na zaplanowanie wydatków.

Gdzie sprawdzić, czy świadczenie zostało wypłacone?

Dodatkowym ułatwieniem dla beneficjentów jest możliwość sprawdzenia statusu płatności. Wystarczy zalogować się na portalu PUE ZUS i w zakładce "świadczeniobiorca" znaleźć i zaznaczyć pole "500 plus wnioski i świadczenia". Pojawią się tam dane dzieci upoważnionych do wypłaty świadczenia, przypisana do nich data oraz status płatności (wypłacona/zlecona).

Dokładna godzina, o której pieniądze trafią na konto uzależniona jest od sesji przychodzących obowiązujących w banku beneficjenta.

