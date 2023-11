Dlaczego świętujemy 11 listopada?

Zacznijmy od nakreślenia tła. Dlaczego właściwie Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada? Jak czytamy na stronie Sejmu RP: "Listopad 1918 r. był w Europie czasem szczególnym. Wraz z kończącą się I wojną światową, nazywaną wówczas Wielką Wojną, w przeszłość odchodził stary porządek. (...).Na mapę naszego kontynentu powróciła Polska, odzyskująca niepodległość po trwającej grubo ponad wiek niewoli". Jeśli jednak szczególny był cały listopad, dlaczego świętujemy akurat jedenastego?

To tego dnia w 1918 roku we francuskim Compiegne podpisano rozejm między państwami ententy, a Niemcami, kończący zmagania wojenne. Wtedy też Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich

11 listopada przez pierwsze lata II RP świętowano nieoficjalnie, formalnie święto państwowe w tym dniu ustanowiono dopiero w 1937 roku, kiedy to Sejm uchwalił ustawę o Święcie Niepodległości.

Czy 11 listopada jest dniem wolnym od pracy?

W ciągu roku mamy 12 dni świątecznych, które są ustawowo wolne od pracy, jednym z nich jest 11 listopada. W tym roku Święto Niepodległości wypada w sobotę, a więc pracownikowi pracującemu od poniedziałku do piątku należy się dodatkowy dzień wolny. Wynika to z zapisów Kodeksu Pracy. Art. 130 § 2 Kodeksu mówi, że "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin".

Rodzi się jednak pytanie, kiedy owo wolne można lub należy odebrać? Zależy to od ustaleń pracodawcy i pracownika. Prawo określa jedynie, że "dodatkowy" dzień wolny powinien przypadać do końca okresu rozliczeniowego, w którym wypadło święto. W praktyce wiele zakładów pracy wyznacza go na piątek lub poniedziałek, sąsiadujący ze świątecznym weekendem, tworząc w ten sposób długi weekend dla pracowników.