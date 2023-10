Dlaczego kierowcy nie zważają na znaki drogowe?

Gapiostwo to jedna z najczęstszych przyczyn łamania przez kierowców przepisów drogowych. Wystarczy chwila nieuwagi, by przegapić m.in. znak drogowy, który określa maksymalną, dopuszczalną prędkość, z jaką możemy się poruszać. A to już najkrótsza droga do zapłacenia bardzo wysokiego mandatu.

Zdarzają się również kierowcy, którzy pomimo posiadania uprawnień do kierowania pojazdem, są niestety na bakier z obowiązującymi przepisami. Nie wiedzą, jakie ograniczenia prędkości przewidziano w terenie zabudowanym, na drodze ekspresowej czy autostradzie.

Google wprowadza nową funkcję do swojej nawigacji

Użytkownicy Google Maps od dawna domagali się wprowadzenia do aplikacji funkcji, dzięki której kierowca na bieżąco byłby informowany o ograniczeniu prędkości. Do tej pory z takiego dobrodziejstwa mogły korzystać osoby posługujące się nawigacją Waze, która również należy do światowego giganta z Mountain View.

Od kilku dni w internecie pojawiają się informacje użytkowników Google Maps o nowej funkcji, która polega na informowaniu kierowcy o limicie prędkości. Na tę chwilę funkcja jest stopniowo wdrażana do nawigacji i nie każdy może z niej skorzystać. Informacja o ograniczeniu prędkości wyświetlana jest na mapach Google przede wszystkim podczas używania Android Auto i Apple CarPlay.

Niewykluczone jednak, że za kilka tygodni nowa funkcja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Google Maps. W tym celu warto zainstalować najnowszą wersję map od Google.

Nowa funkcja w mapach Google to bez wątpienia duże ułatwienie dla kierowców. Należy jednak pamiętać, że kierując pojazdem powinniśmy przede wszystkim dostosowywać się do znaków poziomych i pionowych, które określają zasady panujące na danym odcinku drogi.