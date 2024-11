W "normalnych" warunkach klimatycznych chomik europejski pod koniec września chowa się w wykopanej pod ziemią norze, gdzie przechodzi w stan hibernacji i tak spędza zimę. Budzi się zaledwie co kilka dni, by dostarczyć organizmowi pożywienie, a do przeżycia okresu jesienno-zimowego wystarczy mu ok. 3 kg zgromadzonych zapasów żywności.