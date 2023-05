W najnowszym badaniu opublikowanym w magazynie “Proceedings of the National Academy of Sciences" grupa ponad 50 ekspertów, chcąc wskazać najbardziej szkodliwe czynniki, zbadała wpływ pestycydów i herbicydów na populacje ptaków w różnych lokalizacjach, podaje serwis Phys.org.

Do opracowania wykorzystano dane z wielu źródeł, w tym raportów naukowców-wolontariuszy, z 28 krajów Europy i Wielkiej Brytanii zebranych w ciągu ostatnich czterech dekad.

Analiza tego ogromnego zbioru danych nie tylko potwierdziła ogromne spadki liczebności większości gatunków ptaków, lecz także pozwoliła wskazać głównego winowajcę - stosowanie pestycydów i herbicydów. Używane do ochrony roślin środki chemiczne szkodzą ptakom zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio - powodują problemy zdrowotne i wady wrodzone, a także zabijają owady, które stanowią ich pożywienie.

W Europie dramatycznie spada liczba ptaków. Powodem rolnictwo

Badacze ustalili, że liczba dzikich ptaków od 1980 roku zarówno w Europie, jak i w Wielkiej Brytanii spadła o 25 proc. Największe spadki odnotowano w populacjach gatunków, które żywią się bezkręgowcami. Okazało się również, że najbardziej, bo prawie o 57 proc., spadła liczebność gatunków ptaków, które żyją na terenach uprawnych. W tym samym okresie liczebność ptaków miejskich spadła o prawie 28 proc., a zamieszkujących lasy - o prawie 18 proc.

To dowód, że największym zagrożeniem dla ptaków jest rozwój intensywnego rolnictwa. Drugim głównym czynnikiem jest urbanizacja.

