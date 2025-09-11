Śniadanie, które pachnie Turcją

Wyobraź sobie wąską uliczkę gdzieś w Izmirze albo Stambule. Stoliki w kawiarni ustawione tak blisko, że sąsiedzi siadają niemal ramię w ramię. Na nich świeże pieczywo, miseczki z oliwkami, ser feta i parująca patelnia wypełniona jajkami w pomidorowym sosie. To właśnie ona - jajecznica w tureckim wydaniu, która od lat jest nieodłącznym elementem tamtejszych śniadań.

Skąd nazwa menemen?

Choć w Polsce mówimy po prostu "turecka jajecznica", w Turcji znają ją jako menemen - od nazwy miasteczka w prowincji Izmir. Sama etymologia jest ciekawa: niektórzy językoznawcy wiążą ją z greckim słowem oznaczającym "zalewanie" lub "powódź". I coś w tym jest, bo jajka nie są tu smażone na sucho, tylko dosłownie "zalewają się" pomidorowo-paprykowym sosem.

Co odróżnia menemen od klasycznej jajecznicy?

Polska jajecznica jest szybka, prosta i trochę monotonna. W tureckiej wersji jajko to dopiero punkt wyjścia. Danie zaczyna się od podsmażenia cebuli, papryki i pomidorów. Dopiero gdy sos nabiera smaku i gęstości, do gry wchodzą jajka. I tu ważna rzecz: nie ścina się ich na twardo, lecz miesza tak, by stworzyły aksamitny, wilgotny sos. Dzięki temu całość bardziej przypomina pomidorowo-warzywną potrawkę niż suchą jajecznicę.

Menemen je się, maczając i nabierając jajecznicę pieczywem 123RF/PICSEL

Spór o cebulę

W tureckich domach i restauracjach od lat toczy się spór: czy w tej jajecznicy powinna być cebula? Znany turecki krytyk kulinarny Vedat Milor zrobił w internecie ankietę, a wynik był niemal remisowy - 51 proc. za cebulą, 49 proc. przeciw. Dla jednych cebula to fundament smaku, dla innych - zdrada klasycznej wersji. Morał? Zrób tak, jak lubisz.

Wersje dla każdego

Oryginalnie jajecznica podawana jest w prostszej wersji: pomidory, papryka, jajka i przyprawy. Ale w tureckich knajpkach często znajdziesz też bogatsze warianty:

z sujukiem (ostro przyprawioną kiełbasą),

z pastırmą (suszoną wołowiną),

z serem feta albo twardym tureckim kaşarem.

Wszystkie są dozwolone i wszystkie pyszne - a do tego pozwalają dopasować danie do własnych upodobań.

Jak się je menemen?

Nie ma tu sztućców i talerzy. Jajecznica podawana jest prosto z małej, metalowej patelni z dwoma uchwytami. Każdy sięga kawałkiem chleba, by nabierać aromatyczny sos. To danie do dzielenia się - i może właśnie dlatego tak mocno kojarzy się z turecką gościnnością i długimi, wspólnymi posiłkami.

Czy menemen jest zdrowe?

Jak najbardziej. To jedno z najzdrowszych dań śniadaniowych, jakie można sobie wyobrazić. Pomidory to źródło likopenu, papryka dostarcza witaminy C, jajka - pełnowartościowego białka i zdrowych tłuszczów. Jeśli użyjesz oliwy zamiast masła i podasz je z pełnoziarnistym chlebem, masz gotowy posiłek, który spokojnie wpisuje się w zasady diety śródziemnomorskiej.

Przepis na jajecznicę w tureckim stylu menemen

Składniki (dla 2 osób):

1 łyżka oliwy z oliwek + 1 łyżka masła,

1 zielona papryka, posiekana w kostkę,

2 duże, dojrzałe pomidory (lub 1 puszka krojonych),

mała cebuli (opcjonalnie),

4 jajka, lekko roztrzepane,

sól, pieprz, szczypta chili lub papryki ostrej

garść świeżej pietruszki,

opcjonalnie: kawałki sera feta albo plasterki kiełbasy sujuk.

Przygotowanie:

Na patelni rozgrzej masło z oliwą. Wrzuć cebulę (jeśli jej używasz) i paprykę, smaż kilka minut, aż zmiękną. Dodaj pomidory, dopraw solą, pieprzem i chili. Duś na małym ogniu, aż sos zgęstnieje. Wlej roztrzepane jajka i delikatnie mieszaj, aż się lekko zetną. Nie smaż ich zbyt długo - mają pozostać kremowe. Zdejmij z ognia, posyp pietruszką i - jeśli lubisz - dodaj pokruszoną fetę albo kawałki sujuku. Podawaj od razu, najlepiej prosto z patelni, z pajdą świeżego chleba.

