Zapiekanka, którą wymyśliła francuska arystokracja. Chrupiąca poezja

Magda Kania

Francuzi nie byliby sobą, gdyby nawet z ziemniaka nie zrobili kulinarnego cudu. Ziemniaki au gratin to danie, które kusi serową skorupką i rozpływającym się w ustach środkiem. Skąd wzięła się ta receptura, co znaczy nazwa i dlaczego warto zrobić to danie choć raz w życiu?

Zapiekanka au gratin - prosty patent na ziemniaki, które znikają z talerzy w sekundę
Zapiekanka au gratin - prosty patent na ziemniaki, które znikają z talerzy w sekundę123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Ziemniaki au gratin - francuski romans z prostotą
  2. Skąd pochodzi nazwa au gratin?
  3. Kto wymyślił ziemniaki au gratin?
  4. Jak przyrządza się ziemniaki au gratin?
  5. Warianty i odmiany au gratin
  6. Dlaczego warto je zrobić?
  7. Przepis na ziemniaki au gratin z twistem czosnkowym

Ziemniaki au gratin - francuski romans z prostotą

Ziemniaki na pierwszy rzut oka nie wydają się warzywem godnym salonów. Ot, kartofle - codzienne, swojskie, obecne w kuchniach od pokoleń. Ale we Francji wiedzą, jak nawet z najprostszych składników zrobić małe dzieło sztuki. Tak właśnie powstały ziemniaki au gratin - danie, które przeniosło ziemniaki na zupełnie inny poziom.

Skąd pochodzi nazwa au gratin?

"Gratin" pochodzi od francuskiego słowa "gratter", czyli zeskrobywać albo trzeć. I rzeczywiście - chodzi o tę złocistą, chrupiącą skorupkę na wierzchu zapiekanki, którą czasem trzeba delikatnie zdrapać z naczynia. Słowo to stało się symbolem eleganckiej kuchni francuskiej i dziś każdy gratin - nie tylko ziemniaczany - kojarzy się z luksusem i finezją.

Kto wymyślił ziemniaki au gratin?

Pierwsze wzmianki o gratin pojawiają się we Francji w XVIII wieku. Wtedy w regionie Dauphiné, czyli na pograniczu Alp, zaczęto zapiekać cienko krojone ziemniaki w mleku lub śmietanie, dodając ser. To właśnie tam powstał klasyk znany jako gratin dauphinois.

Mówi się, że danie zostało podane po raz pierwszy w 1788 roku na wystawnej kolacji dla urzędników prowincji. Od tej pory ziemniaki przestały być jedynie jedzeniem dla biedoty i zagościły na stołach arystokracji.

Jak przyrządza się ziemniaki au gratin?

Kostka ziemniaczanego zapiekanki z chrupiącą powierzchnią, ułożona na listkach świeżej rukoli na białym talerzu.
Zapiekanka au gratin złożona z 15 warstwThe Washington PostGetty Images

Ziemniaki au gratin to nic innego jak cienko pokrojone ziemniaki, zalane mieszanką śmietanki, mleka, czasem czosnku i przypraw, a następnie zapieczone z serem. Cała magia tkwi w dwóch warstwach: miękkim, kremowym wnętrzu i chrupiącej, przyrumienionej górze. To właśnie ta kontrastowa struktura sprawia, że nie sposób się im oprzeć.

Warianty i odmiany au gratin

Zapiekanka ziemniaczana z boczkiem i świeżymi ziołami, zapieczona na złocisty kolor, podana w białym żaroodpornym naczyniu obok lnianej serwetki, na stole widoczne kawałki boczku oraz gałązka rozmarynu.
Zapiekankę au gratin można podać z boczkiem123RF/PICSEL

Klasyczny gratin dauphinois przygotowuje się bez sera - z samym śmietankowo-mlecznym sosem. Dziś obowiązkowym elementem tej francuskiej zapiekanki jest dojrzały ser o mocnym, charakterystycznym smaku - taki jak Gruyère, Emmental czy Cheddar - który doskonale się topi i tworzy apetyczną warstwę na wierzchu.

W niektórych regionach dodaje się także cebulę, gałkę muszkatołową, a nawet odrobinę boczku. Amerykanie pokochali własną wersję tego dania, znaną jako au gratin potatoes, w której sera nie żałują, a warstwy są tak solidne, że można je kroić jak tort.

    Dlaczego warto je zrobić?

    Bo to danie, które świetnie sprawdzi się zarówno jako dodatek do mięsa, jak i samodzielna kolacja w chłodny wieczór. Pasuje do eleganckiej kolacji z winem, ale też do rodzinnego obiadu w niedzielę. I zawsze robi wrażenie - w końcu złocista, chrupiąca zapiekanka nie potrzebuje żadnej zachęty do jedzenia i przekona największych sceptyków kuchni francuskiej.

    Przepis na ziemniaki au gratin z twistem czosnkowym

    Zapiekanka ziemniaczana z cienko pokrojonymi ziemniakami, kremowym sosem i ziołami, podana w żeliwnej patelni na ozdobnym podkładzie.
    Zapiekankę au gratin warto po wierzchu posypać świeżymi ziołami123RF/PICSEL

    Składniki:

    • 1 kg ziemniaków (najlepiej typu sałatkowego)
    • 300 ml śmietanki 30%
    • 200 ml mleka
    • 2 ząbki czosnku
    • 200 g sera gruyère lub ementalera
    • 30 g masła
    • sól, pieprz, szczypta gałki muszkatołowej

    Sposób przygotowania:

    1. Ziemniaki obierz i pokrój w cienkie plasterki (najlepiej użyć mandoliny).
    2. Naczynie do zapiekania wysmaruj masłem.
    3. Ułóż warstwę ziemniaków, posól, popieprz, posyp odrobiną startego sera.
    4. Powtarzaj warstwy, aż skończą się składniki.
    5. W rondelku podgrzej mleko ze śmietanką, przeciśniętym czosnkiem i gałką muszkatołową.
    6. Zalej ziemniaki ciepłą mieszanką i posyp resztą sera.
    7. Piecz około 60 minut w 180°C, aż wierzch będzie złocisty i chrupiący.
    8. Podawaj gorące - najlepiej prosto z pieca.

