Spis treści: 01 Kim Kardashian: celebrytka, bizneswoman i mama. Kochają ją ludzie na całym świecie

02 Kim Kardashian eksponuje ciało w skąpym bikini. Co za figura!

03 Kim Kardashian wprawiła internautów w zachwyt. Ale nie wszystkich. Nie obyło się bez zarzutów

Kim Kardashian: celebrytka, bizneswoman i mama. Kochają ją ludzie na całym świecie

Kim Kardashian nie może narzekać na brak zainteresowania swoją osobą. Wraz z rodziną od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, która zrodziła się wraz z rozpoczęciem emisji reality show "Keeping Up with the Kardashians". Rodzina chętnie dzieliła się w nim swoją codziennością, a z czasem jej członkowie stali się jednymi z największych gwiazd Ameryki.

Dziś nazwisko Kim Kardashian znane jest na całym świecie, a celebrytka, obok udziału w licznych projektach, skupia się na prowadzeniu własnej marki. 42-latka jest miliarderką i bizneswoman, a do tego również mamą. W natłoku codziennych obowiązków nie zapomina jednak o swoich fanach. Jej profil w mediach społecznościowych bacznie śledzi ponad 363 mln osób, spragnionych wiedzy na temat życia prywatnego swojej ulubienicy.

Kim Kardashian eksponuje ciało w skąpym bikini. Co za figura!

Kim Kardashian należy do grona tych gwiazd, które z chęcią dzielą się ze światem swoją prywatnością. Co więcej, gwiazda uwielbia chwalić się swoją perfekcyjną figurą, raz za razem umieszczając w sieci fotografie, na których pozuje w dopasowanych kreacjach, bieliźnie lub skąpych strojach kąpielowych. Nie inaczej było i tym razem.

42-letnia celebrytka opublikowała roznegliżowane zdjęcia, które w mig rozpaliły wyobraźnię internautów. Kim Kardashian zapozowała na nich w mikroskopijnym staniku oraz dopasowanych, wyciętych majtkach. "Wieczorne pływanie w Puglii" - napisała gwiazda. Jej figura robi niemałe wrażenie!

Jeszcze mocniej zaskoczyć może cena złotego stroju kąpielowego gwiazdy. Jak się okazuje, bikini, w którym pozuje Kim Kardashian, pochodzi od włoskiego domu mody Dolce&Gabbana, a łączna cena zestawu to około 2,5 tys. złotych!

Kim Kardashian wprawiła internautów w zachwyt. Ale nie wszystkich. Nie obyło się bez zarzutów

Najnowsze zdjęcie Kim Kardashian wprawiło internautów w niemały zachwyt. Pod fotografią w mig zaroiło się od komplementów, a fani gwiazdy, obok pochwał jej figury i wyglądu, zapewniali też, że "kiedy dorosną, chcą wyglądać jak ich ulubienica". Ale nie wszystkim się spodobało.

Kim Kardashian często mierzy się z zarzutami internautów, jeśli chodzi o poprawianie zdjęć i graficzne upiększanie swojego ciała. Tym razem poszło jednak o jej makijaż. "Pływasz w pełnym makijażu?" - pyta jedna z internautek. "Wygląda na to, że niewiele było pływania" - dodaje kolejna. "Perfekcyjna" - kontrują inni.

