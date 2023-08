Ida Nowakowska rozpoczynała karierę telewizyjną jako tancerka

Ida Nowakowska swoją sławę zawdzięcza udziałowi w programie "You can dance — po prostu tańcz", w którym wystąpiła w 2007 roku. Tancerka zrobiła ogromne wrażenie nie tylko na jurorach, ale i publiczności programu, której dość szybko stała się ulubienicą. Po kilku latach powróciła do telewizyjnego show, tym razem w roli jurorki.

Od tamtego momentu kariera gwiazdy nabrała rozpędu. W 2018 roku rozpoczęła współpracę z TVP. Na antenie stacji prowadziła liczne programy m.in.: "Bake Off Junior", "Dance, dance, dance", "The Voice Kids" czy też "Ameryka da się lubić".

Od 2019 roku dołączyła też do grona prowadzących programu "Pytanie na Śniadanie" występując u boku Tomasza Wolnego.

Ida Nowakowska — życie prywatne

Prywatnie Ida Nowakowska jest mamą kilkuletniego Maksymiliana oraz żoną Jacka Herndona, który pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Ida Nowakowska uwielbia dzielić się na Instagramie migawkami ze swojego życia prywatnego, publikując m.in. rodzinne zdjęcia ze wspólnych wycieczek.

Na swoim Instagramie Ida Nowakowska zamieszcza również kulisy swojego życia zawodowego, a także dzieli się swoimi modnymi stylizacjami. Jej konto obserwuje już 400 tysięcy fanów.

Nowa fryzura Idy Nowakowskiej. Co za metamorfoza!

Najnowszy instagramowy post Idy Nowakowskiej wywołał niemałe poruszenie. Gwiazda po raz kolejny zdecydowała się na zmianę fryzury. Do tej pory nosiła długi i proste blond włosy. Tym razem postanowiła jednak urozmaicić swoją fryzurę, dodając do niej grzywkę.

Fani oniemieli z zachwytu. W komentarzach pojawiło się wiele komplementów dotyczących przemiany gwiazdy:

Ale pięknie...wow ! Nie mogę się napatrzeć

Pięknie wyglądasz z grzywką. Pasuje Ci taka fryzurka

Ida, ale pięknie wyglądasz, obłęd kochana pisali.

