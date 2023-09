Konflikt między Kim a Kourtney Kardashian. O co poszło?

Życie i styl Kourtney Kardashian eksponuje ciążowe krągłości. Jest coraz bliżej rozwiązania Kourtney Kardashian w 2022 roku poślubiła Travisa Barkera. To właśnie włoski ślub najstarszej z sióstr okazał się powodem sporu, a dokładnie fakt, że był organizowany przez Dolce&Gabbana. Niedługo później Kim rozpoczęła współpracę z tym włoskim domem mody, a Kourtney zarzuciła jej, że wykorzystała ślub do celów zawodowych. Jak się okazuje, konflikt nie został zażegnany, a eskalował przez kilka miesięcy.

Premiera pierwszego odcinka kolejnego sezonu "The Kardashians" pokazała fanom, że siostry nadal nie zamierzają się pogodzić. Doszło między nimi do rozmowy, która jednak, zamiast załagodzić spór jeszcze bardziej go zaogniła.

Kourtney nie kryła, że Kim jest egoistką oraz narcyzem. Do tego dodała, że nienawidzi młodszej siostry. "Nie możesz znieść, że ktoś inny znajduje się w centrum uwagi. Przyszłaś na mój ślub. Nie potrafiłaś być szczęśliwa. Narzekałaś od chwili, gdy tam dotarłaś, aż do chwili, gdy wyszłaś" - stwierdziła Kourtney.

Kim Kardashian skrytykowana przez fanów

Kim Kardashian podczas rozmowy z siostrą nie pozostała jej dłużna. Wprost powiedziała o znajomych, którzy na grupowym czacie narzekają na Kourtney, a jakby tego było mało, wspomniała o jej dzieciach. Stwierdziła, że przychodzą do niej z problemami dotyczącymi ich matki. "Czy to jest pomocne? Dodajesz to jako element walki, aby mieć swoją rację, tak jakby ty, moi przyjaciele, moje dzieci i wszyscy byli przeciwko mnie. To tak, jakbyś była po prostu czarownicą, a ja cię nienawidzę" - powiedziała Kourtney przed zakończeniem rozmowy.

Rozmowa telefoniczna sióstr Kardashian odbiła się szerokim echem w sieci. Kim Kardashian właśnie opublikowała nowy post na instagramowym profilu, który stał się idealnym pretekstem do dyskusji.

Internauci w komentarzach nie szczędzili słów krytyki. Wielu stanęło po stronie Kourtney. "Team Kourtney. Kim jest taka snobistyczna i myśli, że wszystko kręci się wokół niej. Brawo dla Kourtney, że się jej postawiła", Sposób, w jaki pokazała, jak oszukuje i robi wszystko, by wygrać w najnowszym odcinku, demaskuje ją", "Jesteś taka wredna", "Dlaczego upadłaś tak nisko?" - czytamy na Instagramie.

