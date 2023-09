Kourtney Kardashian jest w ciąży. Celebrytka musiała przejść operację

Życie i styl Kate znów wybrała sieciówkę. Marynarka okazała się strzałem w dziesiątkę Kourtney Kardashian od ponad roku jest żoną Travisa Barkera - perkusisty zespołu Blink-182. Para pobrała się w sumie trzy razy, a teraz spodziewa się dziecka. Ich syn według spekulacji mediów przyjdzie na świat w okolicach grudnia.

W ostatnim czasie świat obiegły informacje dotyczące stanu zdrowia Kourtney Kardashian. Celebrytka trafiła do szpitala, a jej mąż przerwał trasę koncertową po Europie i wrócił do Stanów Zjednoczonych, by być przy żonie. Jak się okazało, życie ich syna było zagrożone. Konieczna była pilna operacja.

Celebrytka jest już mamą trójki dzieci. Mason, Penelope i Reign są owocem związku ze Scottem Disickiem. Rozstali się po niemal 10 latach.

Kourtney Kardashian zapozowała w obcisłej sukience

Kourtney Kardashian podobnie jak jej siostry popularność zdobyła za sprawą reality show. Rodzina Kardashian-Jenner od lat pokazuje przed kamerami, jak wygląda ich życie prywatne. Widzowie niemal z całego świata mogli więc oglądać m.in. przygotowania do ślubu Kourtney i Travisa.

Celebrytka o ciąży poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych w czerwcu 2023 roku. Od tamtej pory regularnie zamieszcza zdjęcia, na których widać jak jej ciążowy brzuszek staje się coraz większy.

Tym razem Kourtney Kardashian podzieliła się efektem profesjonalnej sesji zdjęciowej. Celebrytka zapozowała w długiej, czarnej, obcisłej sukience, a jej fani nie mogli oderwać od niej wzroku. W komentarzach nie zabrakło głosów dotyczących jej kłótni z młodszą siostrą Kim, ale w pozostałych wpisach pojawiły się słowa zachwytu. "Ale urocze!", "Cudownie!", "Wyglądasz wspaniale" - czytamy na Instagramie.

