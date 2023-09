Księżna Kate ikoną stylu

Życie i styl Księżna Kate w wyjątkowym miejscu. Trudno oderwać od niej wzrok Księżna Kate gdziekolwiek się pojawia, wzbudza ogromne zainteresowanie. Brytyjczycy ją wręcz uwielbiają, a w ich oczach jest idealną przyszłą królową. Żona Williama dobrze wie, że pokazując się publicznie, musi kierować się protokołem i etykietą, również w kontekście doboru stylizacji. Mimo to za każdym razem są strzałem w dziesiątkę.

Kate kieruje się przede wszystkim klasyką i elegancją. Chętnie wybiera dopasowane garnitury i sukienki za kolano. Nie stawia jedynie na stonowane kolory, często sięga po intensywne odcienie, które prezentują się równie stylowo.

Księżna Kate chętnie kupuje ubrania w sieciówkach

Księżna Kate wybiera sieciówki

Dość często w stylizacjach księżnej Kate widać nawiązania do królowej Elżbiety oraz księżnej Diany. W subtelny sposób oddaje im hołd, m.in. zakładając biżuterię niegdyś do nich należącą.

Żona Williama w swojej garderobie ma nie tylko ubrania od najsławniejszych projektantów. Chętnie kupuje również w sieciówkach. Podczas spotkania w ośrodku specjalistycznym dla dzieci zachwyciła stylizacją.

Kate pojawiła się w Sittingbourne w klasycznych czarnych spodniach, do których dobrała beżową koszulkę oraz czerwoną marynarkę. To właśnie ten ostatni element garderoby zwrócił największą uwagę. Nie tylko przez to, że jest niezwykle stylowy, ale dlatego, że pochodzi z dawnej kolekcji Zary. Jak się okazuje, księżna marynarkę z sieciówki miała już na sobie trzy lata temu podczas meczu Euro 2020.

Kate zazwyczaj pojawia się w rozpuszczonych włosach. Tym razem zrobiła jednak wyjątek i upięła je w luźny kok. Całość prezentowała się klasycznie, ale nie ma mowy o nudzie w tej stylizacji.

