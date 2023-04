Klniesz jak szewc? Masz dwie wspaniałe cechy, o których marzy każdy

Oczywiście bez przesady, nie chodzi o to, żeby rzucać mięsem na prawo i lewo, czy zastępować przekleństwami każde słowo. Chodzi o przekleństwa, które są wyrazem emocji.

Inteligencja - cecha osób, którym zdarza się przeklinać

Uczeni obalają powszechnie panujące błędne przekonanie, że przeklinanie wskazuje na ograniczone słownictwo lub słabe wykształcenie. Okazuje się, że badania wykazały, iż osoby, które przeklinają, często posiadają wyższy poziom inteligencji. W badaniu z 2016 r. opublikowanym w czasopiśmie "Language Sciences" naukowcy udowadniają, że ludzie, którzy byli "biegli" w przeklinaniu, mieli właśnie większy zasób słownictwa i ich mowa była bardzie płynna.

Reklama

Badacze zwracają uwagę, że przeklinanie jest formą ekspresji językowej, a osoby, które biegle posługują się językiem, znają wiele słów, są oczytane, są po prostu lepiej przygotowane do korzystania z tego wyjątkowego narzędzia ekspresji. Co więcej, przeklinanie może być również kreatywnym środkiem przekazywania emocji, myśli i idei, które mogą nie być tak łatwo wyrażalne przy pomocy "zwykłych" słów.

Lojalność - cecha osób, którym zdarza się przeklinać

Ta sama nieskrępowana natura, która prowadzi ludzi do częstszego przeklinania, przyczynia się również do rozwoju silniejszych przyjaźni. Okazuje się, że ludzie, którzy bez problemu i (znów) "płynnie" używają wulgaryzmów, są bardziej autentyczni i mniej skłonni do udawania. Ta szczerość i otwartość sprzyjają zaufaniu i tworzą solidny fundament dla głębokich, trwałych przyjaźni.

Polecamy też: Oznaki inteligencji. Cechy człowieka bardziej inteligentnego niż inni

W badaniu z 2017 r. opublikowanym w "Journal of Social Psychological and Personality Science" naukowcy wykazali pozytywną korelację między używaniem wulgaryzmów a uczciwością. Badanie pokazało, że osoby, które częściej przeklinają, rzadziej kłamią, co czyni ich bardziej wiarygodnymi i godnymi zaufania przyjaciółmi.