Do niebezpiecznej sytuacji doszło na autostradzie A4 przed Wrocławiem, od strony Legnicy. Gdyby nie nagranie udostępnione na kanale "Stop Cham" w serwisie YouTube, trudno byłoby uwierzyć w to, jakie sceny rozegrały się na drodze szybkiego ruchu.

Zobacz również: Zakaz mycia samochodów i podlewania ogródków. Nadchodzi susza

Awantura na autostradzie. Para zaskoczyła kierowców

W opublikowanym nagraniu widzimy, jak jadące w deszczu samochody nagle się zatrzymują. Po chwili okazuje się, że powodem jest zaparkowany na prawym pasie ruchu samochód. Jego pasażerowie znajdowali się na zewnątrz - w kierunku stojącej na poboczu kobiety szedł mężczyzna ubrany jedynie w spodenki.

Reklama

Między parą wywiązała się awantura. Mężczyzna zaczął szarpać kobietę - doszło do szamotaniny. Para nie zważała na to, że znajduje się na pasie ruchu autostrady i sytuacja może zakończyć się tragicznie.

Zobacz również: Domowy patent na mrówki. Pomoże popularne warzywo

Wideo youtube

Para się kłóci, kierowcy interweniują

Kierowcy z innych pojazdów zaniepokojeni tym, że mężczyzna może wyrządzić kobiecie krzywdę, postanowili zainterweniować. Ostatecznie para wróciła do samochodu, ale na nagraniu widzimy, że kierowca nie chciał wpuścić swojej partnerki do środka.

- Powód zamieszania nie jest znany. Ale mężczyzna cały czas krzyczał, że to jego auto i zabrał dziewczynie dokumenty i kluczyki. Jeden z komentujących sytuację na CB zasugerował, że mężczyzna był pijany. Sadząc po ubiorze nie jest to wykluczone. Być może poszło o to, kto ma prowadzić auto? Z dziewczyną nie było kontaktu - była przerażona. Na propozycję podwiezienia do Wrocławia nie zareagowała. Gość oprócz krzyczenia, żeby się nie wtrącać powtarzał tylko "to moje auto". Zabrał jej dokumenty i kluczyki - relacjonuje autor nagrania.

Zobacz również: Hity z apteki do 20 zł! Działają lepiej niż drogeryjne kosmetyki

Internauci: "Mogło dojść do tragedii"

Swoimi przemyśleniami na temat zdarzenia podzielili się internauci. Większość z nich przyznaje, że przez tak nieodpowiedzialne zachowanie mogło dojść do tragedii.

"Ręce opadają, a najgorsze jest to że takich ludzi jest więcej", "Mogło dojść do tragedii. Mam nadzieję, że policja się tym zajmie w odpowiedni sposób", "W taką pogodę mogli doprowadzić do niezłej katastrofy, jeszcze brak pasa awaryjnego", "Zagrożenie w ruchu drogowym. Tutaj mogło dojść do poważnej tragedii" - komentują.

***

Zobacz również:

Najgorszy termin na wakacje w 2022 roku. Nie planuj wtedy urlopu

To miejsce niedaleko Krakowa znają nieliczni. "Amfiteatr skał"