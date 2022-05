Spis treści: 01 Olejek rycynowy. Zastąpi odżywki do rzęs i brwi

02 Witamina C w kroplach. Naturalnie rozjaśni przebarwienia i doda blasku cerze

03 Olej z nasion wiesiołka pomocny w leczeniu trądziku

04 Maść z witaminą A i E na spierzchniętą i suchą skórę. Ukoi wiele podrażnień

05 Gliceryna kosmetyczna na zmęczone dłonie i stopy Maść z witaminą A: Tania i skuteczna!

W sklepach i drogeriach mamy obecnie tak szeroki wybór kosmetyków, że trudno zwykłemu konsumentowi rozeznać się w mnogości wszystkich marek oferujących swoje produkty.

Kult zdrowej skóry bez zmarszczek ma się doskonale w obecnym świecie, ale okazuje się, że czasem nie ma potrzeby przepłacać za drogeryjne kosmetyki, bo ich zamiennik znajdziemy w aptece.

Maści, olejki, różnego rodzaju krople, stosowane jeszcze przez nasze babcie, czasem wykazują identyczne działanie, co produkty do pielęgnacji z wyższej półki.

Ważną rolę odgrywa tutaj skład produktu, a nie ładne opakowanie, które przyciąga wzrok kupujących. W co więc warto zaopatrzyć się w aptece, by nie przepłacić i móc cieszyć się zdrową skórą?

Olejek rycynowy. Zastąpi odżywki do rzęs i brwi

Zdjęcie Olejek rycynowy doskonale wpływa na włosy, zarówno te na głowie, ale również nakładany na brwi i rzęsy czyni cuda / 123RF/PICSEL

Olej rycynowy jest otrzymywany z nasion rącznika pospolitego. Roślina ta zawiera połączenie triglicerydów kwasu rycynolowego, olejowego, linolowego, palmitynowego i stearynowego. To właśnie te składniki doskonale działają na naszą skórę i włosy. O ile przyjmowany doustnie olejek może podrażnić perystaltykę jelit, tak nakładany w niewielkich ilościach na brwi i rzęsy zapewni nam mocne włoski w tych miejscach. Nakładając go na rzęsy, należy robić to niezwykle starannie i nanieść niewielką ilość produktu tak, by nie dostał się do oka. Efekty stosowania zobaczymy po kilku tygodniach nakładania specyfiku.

Olejek rycynowy może też skusić wyjątkowo niską ceną. W sklepie zielarskim czy aptece zapłacimy za niego od ok. 3 do 12 zł w zależności od pojemności butelki.

Witamina C w kroplach. Naturalnie rozjaśni przebarwienia i doda blasku cerze

Zdjęcie Witamina C może występować w tabletkach, ale także i w kroplach / 123RF/PICSEL

O zbawiennym działaniu witaminy C wiadomo nie od dziś. Wspomaga układ odpornościowy i jest bardzo ważna w procesie powstawania tkanki łącznej, która spaja tkanki organizmu i usprawnia transport składników pomiędzy nimi.

To najbardziej znana funkcja witaminy C, ale dodatkowo przyspiesza ona gojenie ran, spowalnia starzenie się skóry i reguluje produkcję kolagenu. Nic więc w tym dziwnego, że tak chętnie wykorzystywana jest w kosmetykach, a kremów z witaminą C na sklepowych półkach jest coraz więcej.

Jednak w bardziej skoncentrowanej formie i za niższą cenę możemy kupić w aptece witaminę C pod postacią kropel. Sprzedawana jest ona z myślą o podawaniu jej w formie płynnej dzieciom, które mają problem z połykaniem tabletek. Fani pielęgnacji skóry także mogą z niej śmiało skorzystać. Krople z witaminą C można stosować jako serum na twarz pod krem przy wieczornej pielęgnacji. To właśnie wieczorem nakładanie kropli sprawdzi się najlepiej, ze względu na ich tłustą konsystencję.

Jakie efekty uzyskamy dzięki stosowaniu witaminy C na twarz?

Pomoc w walce z niedoskonałościami, szybsze gojenie się ran

Rozjaśnienie lub całkowite usunięcie przebarwień

Nawilżona i promienista cera

Minimalizuje także działanie wolnych rodników i procesy starzenia się skóry, a co za tym idzie, będzie to produkt pomocny w walce ze zmarszczkami.

Za taką witaminę C w kroplach prosto z apteki zapłacimy od 8 do 15 zł.

Olej z nasion wiesiołka pomocny w leczeniu trądziku

Zdjęcie Olej z wiesiołka pomoże w leczeniu trądziku / 123RF/PICSEL

Wiesiołek to roślina, która bardzo często występuje na polach i łąkach. Posiada charakterystyczne żółte kwiaty, otwierające się wieczorem lub o świcie.

Wiesiołek to bogactwo składników, które zbawiennie wpływają na nasz organizm.

nienasycone kwasy tłuszczowe omega-6 - kwas linolowy (LA) i gamma-linolenowy (GLA)

fitosterole

aminokwasy siarkowe

witamina E

cynk

selen

magnez

wapń

Wyżej wymienione witaminy i minerały wpływają doskonale na naszą skórę, włosy i paznokcie. Dlatego nakładanie olejku z wiesiołka jest wykorzystywane chociażby w pomocniczym leczeniu trądziku.

Nawet, gdy nie borykamy się z takimi problemami, warto skusić się na kilka kropel wiesiołka na naszą skórę. Substancja odpowiednio ją nawilży, doda elastyczności i odżywi skórę. W zależności od pojemności butelki za olejek z nasion wiesiołka zapłacimy od 5 do 20 zł.

Zdjęcie W aptece kupimy nie tylko leki, ale też produkty pielęgnacyjne - często taniej niż w drogerii / Lukasz Gdak/East News / East News

Maść z witaminą A i E na spierzchniętą i suchą skórę. Ukoi wiele podrażnień

Uczucie spierzchnięcia skóry, zwłaszcza ust, to częsta, nieprzyjemna przypadłość. Podobnie spieczona skóra po opalaniu, czy też uszkodzona mroźnym powietrzem wymaga specjalnej pielęgnacji.

Kosmetyki działające niczym kompres na taką skórę bywają drogie, ale maść z witaminą A i E z apteki to doskonały zamiennik.

Maść tę najlepiej nakładać na twarz, czy na inną część ciała na noc, bo jest ona niezwykle tłusta. Występujące w maści witamina A i E posiadają duże stężenie, a gliceryna zabezpiecza skórę przed powiększeniem uszkodzeń i działa niczym plaster.

Zakup maści z witaminą A i E to koszt około 10 zł.

Zdjęcie Apteczne specyfiki często wykazują działanie podobne do "żelazka" - dogłębnie nawilżając, wygładzają skórę / 123RF/PICSEL

Gliceryna kosmetyczna na zmęczone dłonie i stopy

Gliceryna to gęsta, bezbarwna i bezwonna ciecz. Można ją pozyskiwać naturalnie z oleju kokosowego lub syntetycznie z propylenu.

Gliceryna ma właściwości natłuszczające i nawilżające, oraz dobrą rozpuszczalność tłuszczów przy jednoczesnej nierozpuszczalności w nich. Znajduje się w mydłach, kremach i balsamach, ale także możemy kupić ją osobno właśnie w aptece.

To naturalny humektant, czyli nawilżacz, więc spokojnie możemy dodawać ją do kupionych już wcześniej kremów, by zwiększyć ich działanie nawilżające. Taką glicerynę kupimy już za 5 zł.

