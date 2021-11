Kobieta przyszła na ślub swojego syna w sukni ślubnej

Co może być gorszego od nielubianej teściowej na ślubie? Nielubiana teściowa na ślubie, która ubrała się w suknię ślubną. Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak! Taką historię miała wątpliwą przyjemność przeżyć Amy Pennza, autorka wielu bestellerowych amerykańskich powieści.

Amy Pennza kilka lat temu była prawniczką. Zmieniła ścieżkę kariery, napisała 15 powieści i kilka tygodni temu trafiła na listę bestsellerów USA Today. W 2019 roku brała ślub, z którego jedno zdjęcie stało się prawdziwym viralem. Widać na nim, jak stoi w sukni ślubnej na przeciwko swojej przyszłej teściowej która ubrana jest... również w suknię ślubną. Pisarka postanowiła podzielić się tą fotografią ze swoimi obserwatorami na Twitterze.





Jeśli przyjrzycie się uważnie, zobaczycie moją zaciśniętą pięść...

Reklama

- skwitowała to niezręczne zdjęcie kobieta.



"To takie niesmaczne i małostkowe. To powinien być twój dzień", "O mój Boże! Widziałem teściowe ubrane na czarno, ale nigdy w suknię ślubną", "To naprawdę straszne" - nie kryli oburzenia internauci w odpowiedziach na tweeta kobiety.



Uważacie, że teściowa mogła chcieć zrobić to na złość swojej przyszłej synowej?



Przeczytaj również:



Domowe sposoby na pozbycie się gołębi. Szybko znikną



Ustalono kto nie powinien jeść ziemniaków! Groźny też groch i kapusta!



Idealna sukienka do pracy. Brigitte Macron już ją nosi!