Na początku swojego komunikatu Poczta Polska przywołuje przykład seniorki, do której zadzwonił oszust podający się za pracownika poczty i uzyskał od niej adres. Następnie skontaktował się z kobietą, podając się za komendanta policji i twierdząc, że jest ona obserwowana przez gang. Kobieta wypłaciła z konta 15 tysięcy złotych i wrzuciła je do "skrzynki kontaktowej" w śmietniku. To jednak nie wystarczyło wyłudzaczowi, który skontaktował się z nią ponownie i namówił do wzięcia kredytu na 70 tysięcy złotych, które także przekazała szalbierzowi. Przestępcy nie udało się do tej pory schwytać.