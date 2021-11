Jesz posiłki w samotności. Naukowcy alarmują!

Z wiekiem ryzyko chorób układu krążenia u kobiet zaczyna być wyższe niż ryzyko u mężczyzn - głównie z powodu obniżonego poziomu estrogenów regulujących funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Nowe badanie sugeruje, że do zwiększonego ryzyka chorób serca u starszych kobiet może przyczyniać się sam sposób spożywania posiłków. Choć bowiem dzięki wysiłkom na rzecz zmniejszenia zachorowalności na choroby układu krążenia wzrosła świadomość zdrowych nawyków żywieniowych, to jednak znaczenie posiadania towarzystwa podczas jedzenia zostało w dużej mierze przeoczone w poprzednich badaniach.

Samotne posiłki stają się coraz częstsze

Ostatnie zmiany w społeczeństwie sprawiły, że więcej osób niż kiedykolwiek je samotnie. Jednym z głównych powodów jest wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych. Protokoły dotyczące dystansu społecznego wprowadzone w odpowiedzi na pandemię COVID-19 dodatkowo ograniczyły spożywanie posiłków z innymi osobami. Coraz popularniejsze stają się mobilne platformy usług dostarczania żywności, co dodatkowo motywuje ludzi do jedzenia samemu.

Ponieważ coraz więcej osób je samotnie, pojawiły się problemy zdrowotne. Wcześniejsze badanie wykazało, że częstsze spożywanie posiłków w samotności wiąże się z wyższym ryzykiem otyłości brzusznej i podwyższonego ciśnienia tętniczego.

Jedząc samotnie, ludzie szybciej spożywają posiłek, co często prowadzi do wzrostu wskaźnika masy ciała, obwodu w talii, ciśnienia tętniczego i poziomu lipidów we krwi, co może zwiększać ryzyko zespołu metabolicznego i chorób układu krążenia. Jedzenie samotnie może również wpływać na zdrowie psychiczne i zostało zgłoszone jako czynnik ryzyka depresji, która jest również związana ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia.

Dlaczego lepiej jeść w towarzystwie?

Naukowcy biorący udział w badaniu z udziałem prawie 600 kobiet po menopauzie w wieku powyżej 65 lat starali się porównać zachowania zdrowotne i stan odżywienia kobiet starszych jedzących oddzielnie i jedzących wspólnie z innymi. Jak się okazało, starsze kobiety, które jadły same, miały słabszą wiedzę na temat odżywiania. Spożywały mniej kaloryczne posiłki, zwierające mniej węglowodanów, błonnika pokarmowego, sodu i potasu niż te, które jadły z innymi.

Ponadto starsze kobiety jedzące same były 2,58 razy bardziej narażone na dusznicę bolesną, rodzaj bólu w klatce piersiowej spowodowany zmniejszonym dopływem krwi do serca i będącym objawem choroby wieńcowej. Wyniki te sugerują wartość edukacji żywieniowej i badań przesiewowych w kierunku chorób układu krążenia dla starszych kobiet, które jedzą głównie same.

Badanie to pokazuje, że starsze kobiety, które jedzą same, są bardziej narażone na objawową chorobę serca. Częściej są też wdowami, mają niższe dochody i spożywają posiłki zawierające mniej składników odżywczych. Wyniki te nie są zaskakujące, biorąc pod uwagę, że niższy status społeczno-ekonomiczny i izolacja społeczna przyczyniają się do niższej jakości życia, większego wskaźnika depresji i gorszego stanu zdrowia. Biorąc pod uwagę, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, znalezienie dla starszych kobiet, które są odizolowane społecznie, sposobów, aby zaangażować się i tworzyć znaczące więzi społeczne, może nie tylko poprawić ich odżywianie, ale także ogólny stan zdrowia, jednocześnie zmniejszając koszty opieki zdrowotnej mówi dr Stephanie Faubion, kierownik medyczny NAMS.

