Od lat imiona posiadają konkretne znaczenia i nie są nadawane przypadkowo. Oczywiście zdarzają się osoby, które podążają za modą, jednak wielu rodziców, wraz z narodzinami dziecka, decyduje się na imię po przodkach lub to związane z konkretnymi cechami. Czy jednak imię może wpływać na życie dziecka? Jak się okazuje, istnieją imiona, które zapewnią bogactwo, sukces i powodzenie. Osoby, które je noszą wręcz przyciągają pieniądze!

Ernest

Imię Ernest wywodzi się od germańskiego słowa "ernaust", oznaczającego "powagę", "zapał" i "walkę". Mężczyzna, który nosi to imię, posiada oryginalną osobowość, jest stworzony do wielkich rzeczy i wielkich czynów. Wybitną rolę może odegrać szczególnie w zawodzie kupieckim. Potrafi bowiem docenić pieniądz.

Reklama

Zobacz również: Imiona, których Polacy nie lubią

Waldemar

Imię Waldemar wywodzi się od germańskiego słowa oznaczającego "ten, który jest sławny poprzez swojego panowanie". Osoby o tym imieniu nie boją się odpowiedzialności i nie przejmują się tym, co mówią i myślą o nich inni. Waldemar jest ambitny, a sukces, pieniądze i sława przychodzi mu z niezwykłą łatwością.

Zdjęcie Rodzice, wybierając imię dla swojej pociechy, często kierują się jego znaczeniem / 123RF/PICSEL

Mikołaj

Mikołaj to imię pochodzenia greckiego, które powstało z dwóch słów: "nike", czyli zwycięstwo i "laos", czyli lud. Znaczy więc "zwycięstwo ludu". Osoby, które noszą to imię przyciągają do siebie pieniądze, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Niestety równie szybko potrafią je wydać.

Norbert

Imię Norbert pochodzi od słów "nord", czyli północ i "beraht", czyli jaśnieć, błyszczeć. Całość oznacza więc "ten, który dokonuje wielkich czynów na północy". Mężczyźni o tym imieniu lubią pieniądze, jednak nie zawsze potrafią je odpowiednio spożytkować.

Zobacz również: Osoby o tych imionach tworzą najszczęśliwsze związki. Dla wielu to ideały

Iwona

Iwona to imię pochodzenia staroniemieckiego, od słowa "iwa", oznaczającego łuk z drzewa cisowego. To kobieta o trudnym, dwoistym charakterze. Jest materialistką, która lubi pieniądze i wszelkie zaszczyty.

Magdalena

Magdalena jest to imię pochodzenia hebrajskiego. Kobiety o tym imieniu potrafią rozwiązać nawet najbardziej zawiłe problemy i znaleźć wyjście z niejednej kłopotliwej sytuacji. Dążą do tego, aby poznać życie w całej pełni. Nie cierpią robienia kariery za wszelką cenę, zarabiania pieniędzy dla samego ich zarabiania.

Zdjęcie Oto imiona, które przyciągają bogactwo / 123rf / 123RF/PICSEL

Natalia

Imię wywodzi się od łacińskiego wyrażenia "Dies Natalis Domini", które oznacza "w dniu urodzin Pana". Kobiety o tym imieniu dążą niekonwencjonalnymi drogami do zaszczytów, sukcesów i luksusu. Mają bardzo duże ambicje i równie wielkie możliwości. Swoje życie, szczególnie zawodowe, wiążą z pieniędzmi.

Łucja

Łucja to imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające dziewczynkę urodzoną o wschodzie słońca. To kobieta dynamiczna, która doskonale radzi sobie z wszelkimi trudnościami i problemami. Wychodzi obronną ręką z niejednej opresji. Świetnie sprawdzi się w zawodzie bankiera lub księgowej.

Zobacz również: Kobiety o tych imionach są najbardziej pożądane wśród mężczyzn. Jesteś na liście?