Imię, które nosimy, zgodnie z przekonaniami ezoteryków, mocno determinuje styl naszego życia i charakter. Co więcej, może świadczyć również o tym, jakim mężem będzie jego posiadacz.

Astrologowie są pewni - znak zodiaku i imię mogą wpłynąć na powodzenie małżeństwa. Mężczyźni, którzy posiadają te imiona nie nadają się na męża. Są manipulantami i leniami. Często uciekają się również do zdrad.

Piotr

Posiadacz tego imienia ma predyspozycje przywódcze. Jest wybuchowy i chciałby wszystko załatwić od razu. Co więcej, twierdzi, że zna się na wszystkim i sam wszystko zrobi najlepiej. Potrafi być przy tym niezwykle nerwowy.

Ciężko się z nim dogadać. Mimo iż chce być kochany, to szybko ucieka, kiedy ktoś zaczyna okazywać mu uczucie. Czasami ciężko się z nim dogadać.

Grzegorz

Posiadacz tego imienia ma zdecydowanie trudny charakter. Nie lubi komplikacji uczuciowych i nie pokazuje zbyt otwarcie swoich uczuć. Życie rodzinne i zaangażowanie niespecjalnie go interesują. Nie jest czuły ani troskliwy. Jeśli założy dom, rządzi w nim twardą ręką. Lubi stawiać na swoim i dyrygować ludźmi.

Ludwik

Właściciel tego imienia zbuduje oparty na szacunku i miłości związek tylko wtedy, kiedy odnajdzie prawdziwą bratnią duszę. Nie znosi krytyki. Cechuje go rozmach. Stroni jednak od konfliktów i kłótni.

Zdjęcie Mężczyźni o tych imionach nie wytrwają długo w związku / 123RF/PICSEL

Lech

Lech niejednokrotnie jest narcyzem i egoistą. Zdarza się, że utrzymuje z kimś kontakt tylko dlatego, że widzi w nim korzyść. Ciężko mu wyjść, w relacji damsko-męskiej, poza ramy przyjaźni. Długo nie może się ustatkować. Częściej to właśnie partnerka walczy o jego uwagę. W życiu rodzinnym przykłada większą uwagę do zasad, aniżeli czułości.

Zbigniew

Posiadacz tego imienia często się gniewa. Lubi awantury i jest niecierpliwy. Od partnerki oczekuje miłości i zrozumienia, a także częstego zapewniania o oddaniu i uczuciach. Jego żona będzie musiała otoczyć opieką nie tylko ukochanego, ale również domowy budżet. Pieniądze zdecydowanie nie trzymają się Zbigniewa.

Jarosław

Ciężko mu zaufać. Jest zmienny i skomplikowany. Często wymaga od innych zbyt wiele, dlatego też nie ma przyjaciół. Zdarza mu się cierpieć na brak poczucia rzeczywistości.

Marcin

Właściciel tego imienia boi się zaangażować i pokochać. Dlatego też stawia na przelotne przyjemności. Nie chce być zależny od partnerki, a związki kojarzą mu się wyłącznie z niewolnictwem. Cechuje go niespokojny charakter i gotowość do ucieczki. Gdy poczuje się zagrożony - ucieka.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Ryszard

Twardo stąpa po ziemi, zachowując umiar w okazywaniu uczuć. Bywa przemądrzały i wybuchowy. Nie potrafi rozwiązywać sporów i często unosi się dumą. Bliżej mu do jaskiniowca, niż romantycznego kochanka.

Nikodem

Stawia na swoim nawet wtedy, kiedy nie ma racji. Lubi manipulować. Jest niezwykle pewny siebie. Wysoka samoocena to jego drugie imię. W miłości oczekuje dużo więcej, niż sam potrafi dać. Bywa arogancki i leniwy.

Bartosz

Szybko podejmuje decyzje, jednak często robi to zbyt gwałtownie. Podobnie zresztą reaguje na zmianę sytuacji. Wszystko musi zrobić sam - począwszy od planowania. Nie warto go zbytnio chwalić. Stanie się wówczas nie do wytrzymania. Może na tyle zrazić do siebie najbliższych, że zagrozi mu utrata rodziny. Jest zaborczy i lubi dramatyzować.

