Spis treści: 01 Co to Katarzynki?

02 Co oznacza imię Katarzyna?

03 Kiedy wypadają imieniny Katarzyny?

04 Popularność imienia Katarzyna

05 Znane Katarzyny

Co to Katarzynki?

Życie i styl Piękne imię żeńskie niedoceniane przez Polaków. Oznacza "Bóg mą przysięgą" Katarzynki to polski zwyczaj, który jest odpowiednikiem Andrzejek. Największym zainteresowaniem cieszył się w XVIII i XIX wieku. Wówczas były obchodzone w nocy z 24 na 25 listopada - dokładnie w przeddzień imienin Katarzyny, czyli w wigilię wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Święto było szczególnie skierowane do kawalerów chcących znaleźć drugą połówkę. Wróżby były jednak przez nich traktowane z przymrużeniem oka, a Katarzynki traktowali jako pretekst do wspólnego biesiadowania.

Obecnie popularniejsze od Katarzynek są Andrzejki, które dla wielu są okazją nie tylko do zorganizowania wieczoru wróżb, ale także hucznej imprezy przed zbliżającym się adwentem.

Co oznacza imię Katarzyna?

Imię Katarzyna pochodzi od greckiego słowa "katharós", które dosłownie oznacza "czysta" i "bez skazy". Uznaje się, że do Polski dotarło dzięki łacinie i było znane już w średniowieczu.

W tamtych czasach funkcjonowały również nieco inne formy tego imienia, a dziewczynki nazywano m.in. Katuszka, Katerzyna, Kata i Kachna. Internetowe źródła podają, że to imię żeńskie cieszyło się sporą popularnością aż do XIX wieku. Zainteresowanie wróciło po wojnie. Zwłaszcza w latach 60. XX wieku chętnie nadawano to imię córkom.

Zdjęcie Imieniny Katarzyny wypadają dokładnie 15 razy w roku / 123RF/PICSEL

To żeńskie imię ma również swoje obcojęzyczne odpowiedniki. Na przykład po angielsku Katarzyna to Catherine, po czesku Katerina, po duńsku Katrine, a po niemiecku Katharina.

Imię Katarzyna to numerologiczna dziewiątka, a to oznacza, że osoby, które je noszą odznaczają się wrażliwością i uczuciowością. Poza tym są bystre, błyskotliwe i energiczne. Chcą żyć ciekawie, a rodzina to dla nich ogromne szczęście.

Katarzyny są świadome swojej inteligencji, ale do pracy potrzebują motywacji. Czasami sprawiają wrażenie wyniosłych i niedostępnych, a więc by zdobyć serca Katarzyn, trzeba się mocno postarać.

Kiedy wypadają imieniny Katarzyny?

Imieniny Katarzyny wypadają dokładnie 15 razy w roku. Obchodzi się je 2,13 lutego, 9, 22, 24 marca, 1, 6, 17, 29, 30 kwietnia, 9 maja, 4, 15 września, 25 listopada i 31 grudnia. Większość Katarzyn świętuje jednak w przedostatnim miesiącu roku.

Popularność imienia Katarzyna

Chociaż w ubiegłym wieku imię Katarzyna cieszyło się sporym zainteresowaniem, tak z czasem coraz mniej osób się na nie decydowało. Znajduje się w czołówce imion, które w Polsce są najpopularniejsze, ale w zestawieniu najczęściej nadawanych imion w pierwszej połowie 2022 roku na próżno go szukać.

Wykaz imion żeńskich w rejestrze PESEL z uwzględnieniem imion osób zmarłych z dnia 31 grudnia 2021 roku wskazuje, że zostało ono nadane 680552 osobom. W zestawieniu znalazło się na czwartym miejscu zaraz po Annie, Marii i Zofii.

Zdjęcie Katarzyna Zdanowicz w rozmowie z Interią opowiedziała o swoim imieniu / Podlewski / AKPA

Znane Katarzyny

To pochodzące z języka greckiego imię jest dość często spotykane wśród znanych osób. W polskim show-biznesie jest m.in. Katarzyna Figura, Katarzyna Glinka, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Dowbor, Katarzyna Bujakiewicz, czy też Katarzyna Cichopek.

Imię to nosi również dziennikarka Polsatu - Katarzyna Zdanowicz. W rozmowie z Interią opowiedziała, że mama chciała, by nazywała się Natalia. Tato z kolei wolał Katarzynę i ostatecznie stanęło na jego wyborze. "Lubię to imię. Jest konkretne, mocne w wymowie, a jednocześnie kojarzy mi się z Katarzynkami - toruńskimi piernikami (pochodzę z tych okolic) - ma w sobie słodycz. Mówi się, że Kaśki są do tańca i do różańca, coś w tym jest... jak ja. Konkretu czasami mam w sobie aż za dużo" - powiedziała dziennikarka.

Katarzyna Zdanowicz dodała, że najbardziej lubi jak zwraca się do niej Kasia, ale za to nienawidzi zdrobniania Kaśka. Domownicy i znajomi najczęściej mówią do niej Kasiek, Kasiula i Kasiulek.

