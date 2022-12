"Cudzoziemka". To imię nosi pół miliona Polek

Co oznacza imię Barbara?

Imię Barbara pochodzi z języka greckiego od przymiotnika “barbaros", którego oznacza “każdy, kto nie jest Grekiem". Barbara jest żeńską formą tego przymiotnika. “Barbaros" i “barbara" było terminem, którego używali Grecy i Rzymianie w odniesieniu do niewolników sprowadzanych z dalekich krajów, którzy w oczach mieszkańców imperium często byli dzikusami. Ten sam źródłosłów ma polskie słowo — barbarzyńca. Co oznacza imię Barbara? Najprościej można by je przetłumaczyć jako “cudzoziemka".

Nie tylko Barbórka, czyli kiedy imienny obchodzi Barbara

W Polsce najbardziej znanym dniem imienin Barbary jest 4 grudnia. Hucznie obchodzony także przez górników — święta Barbara jest ich patronką. Jednak nie każda Basia musi czekać do grudnia, by świętować dzień swego imienia. Imieniny Barbary wypadają również: 18 kwietnia, 9 lipca, 20 września i 19 listopada.

Barbary są pewne siebie i nieugięte, lubią towarzystwo i dobrą zabawę, są ciekawe świata, lubią podróże i często wykazują talenty artystyczne. Do ich największych wad można zaliczyć brak pokory i nieposłuszeństwo.



Ile Polek ma na imię Barbara?

Według danych GUS na dzień 31 stycznia 2022 r. w Polsce imieniem Barbara przedstawiało się 497,5 tysiąca kobiet. Jest to jedno z najczęściej występujących w naszym kraju żeńskich imion. Plasuje się ono na szóstym miejscu tuż za Agnieszką i Małgorzatą. Choć daleko w tyle za prowadzącą Anną (1,54 miliona). Drugie miejsce zajmuje Maria, a trzecie Katarzyna.

Natomiast 1166 malutkich Polek otrzymało imię Basia w 2021 r., dla porównania najpopularniejsza Zuzanna pojawiła się według danych GUS w aktach urodzenia - 6562 razy.



