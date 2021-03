Kobiety są siłą na TikToku – udowadniają to najnowsze badania

​TikTokerki są dla młodych kobiet w Polsce inspiracją do próbowania nowych rzeczy oraz podejmowania wyzwań, wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez instytut badawczy SW Research na zlecenie platformy. Potwierdza to również znana polska TikTokerka kulinarna - Lena Gryszko.

Zdjęcie Tik Tok /123RF/PICSEL

Nie tylko moda i uroda, ale także kariera i rozwój osobisty!

Ponad połowa polskich respondentek (51 proc.) twierdzi, że konta kobiet, które obserwują na TikToku są dla nich inspiracją do robienia nowych rzeczy czy podejmowania wyzwań. Najchętniej sięgają po treści dotyczące mody (75,6 proc.) i urody (72,4 proc.), choć nie tylko. Młode kobiety poszukują na TikToku również inspiracji dotyczących rozwoju osobistego (62,7 proc.) i kariery (47 proc.).

TikTok zyskał na popularności w czasie pandemii

- TikTok jest miejscem, gdzie każda kobieta może wyrażać siebie bez uprzedzeń, kompleksów, w sposób całkowicie naturalny i autentyczny, czerpiąc przy tym dużo radości. Bez względu na role jakie pełnią nasze niezwykłe użytkowniczki na co dzień, w życiu prywatnym i zawodowym, wszystkie spotykają się na TikToku, aby się rozerwać i wzajemnie inspirować. Jest to jeszcze wyraźniej widoczne w czasie pandemii, w trakcie której aż 62 proc. polskich użytkowniczek zwiększyło liczbę obserwowanych profili na TikToku, a przy tym 58,3 proc. deklaruje, że w takim samym stopniu śledzą konta polskie co zagraniczne. Około jednej trzeciej (27,9 proc.) Polek na TikToku ogranicza się jedynie do śledzenia głównie polskich twórców - powiedziała Sylwia Chada, Dyrektor Generalna TikTok w Polsce i Europie Centralnej.

Zdjęcie Lena Gryszko / INTERIA.PL/materiały prasowe

Polki na TikToku są zdecydowane i pewne siebie

Jak pokazują badania konsumenckie* użytkowniczki TikToka w Polsce są prawie dwa razy (1,9x) bardziej skłonne do próbowania nowych rzeczy w porównaniu do użytkowniczek innych platform społecznościowych a także wykazują większą gotowość do szybkiego podejmowania decyzji (1,64x). Polskie użytkowniczki TikToka otwarcie poruszają tematy, które mogłyby wydawać się niekomfortowe - są one bardziej skłonne (1,58x), by mówić np. o swoim zdrowiu psychicznym, co pokazuje, że społeczność na TikToku jest otwarta i inkluzywna.

- TikTok to miejsce, które pozwala inspirować innych. Widzę to także na swoim przykładzie - śmiało mogę przyznać, że w momencie, gdy podzieliłam się informacją o stworzeniu przez mnie kanału na TikToku, zachęciłam inne osoby to tworzenia na platformie własnych filmów. Często otrzymuję prośby o podzielenie się wskazówkami, jak tworzyć treści na TikToka i rozwijać swój profil. Jednak zdecydowanie najbardziej motywujące jest to, gdy otrzymuję powiadomienie, gdy ktoś przetestował mój przepis i udostępnił go u siebie - mówi Lena Gryszko, polska TikTokerka kulinarna.

Lena dzieli się także radą jak przełamać swoje bariery przed tworzeniem i publikowaniem treści na platformie: - Należy przestać o tym myśleć i po prostu to zrobić. Sama kiedyś miałam ogromne opory przed pokazywaniem siebie w filmach. Obawiałam się jak odbiorą mnie inni, jak mnie ocenią. Aż w końcu zaczęłam stopniowo przełamywać ten strach i małymi krokami prezentowałam siebie na TikToku. I muszę przyznać, że wpłynęło to pozytywnie nie tylko na rozwój mojego profilu na platformie, lecz także na mnie samą.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel przez agencję badawczą SW Research w dniach 02-04.03.2021 r. Analizą objęto grupę 634 kobiet w wieku 13-30 lat. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polek w wieku 13-30 lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez agencję SW Research na podstawie zagadnień dostarczonych przez agencję Grayling.

