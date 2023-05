Sklepy wielkopowierzchniowe na różne sposoby rywalizują między sobą o klienta. Oferty promocyjne, zniżki lojalnościowe, wdrażanie technologii mających na celu ułatwienie i usprawnienie klientowi zrobienie zakupów.

W tym ostatnim przypadku jednym z rozwiązań są kasy samoobsługowe, dzięki którym konsument sam może zeskanować cenę produktu i za niego zapłacić poprzez użycie m.in. karty płatniczej. Kasy samoobsługowe mają jednak jedno ograniczenie - nie można w nich zapłacić gotówką. Zatem jeśli nie posiadamy przy sobie karty bankomatowej lub aplikacji mobilnej banku, musimy skorzystać z kasy obsługiwanej przez pracownika danej sieci sklepów.

Zdjęcie Kasy samoobsługowe cieszą się wśród klientów dużą popularnością / Piotr Kamionka / East News

Chciała zapłacić kartą, usłyszała od kasjerki "radę"

Jedna z polskich TikTokerek podzieliła się w sieci spostrzeżeniami na temat nieprofesjonalnego potraktowania jej przez pracownika sieci sklepów Biedronka. Internautka "maadgaleena" w swoim filmie umieszczonym w mediach społecznościowych opowiedziała historię, która miała miejsce w jednym ze sklepów Biedronka.

Kobieta wybrała się na niewielkie zakupy i kiedy chciała sfinalizować transakcję, kasjerka poprosiła ją o podejście do innej kasy, ponieważ jeśli chciałaby zapłacić kartą płatniczą, to nie będzie to możliwe z uwagi na awarię terminala. Na domiar złego przestały działać kasy samoobsługowe.

Internautka udała się do drugiej kasy, gdzie, jak twierdzi, usłyszała od kasjerki zadziwiające pytanie: "A to czemu pani nie stała do kasy samoobsługowej?". Kobieta poinformowała personel, że ma prawo zapłacić w "tradycyjnej kasie" za pomocą karty, a obowiązkiem kasjerki jest przyjąć taką płatność. Między klientką sklepu i pracownikiem wywiązała się krótka, ale niezbyt miła dyskusja.

TikTokerka "maadgaleena" w swoim nagraniu powiedziała, że zachowanie kasjerki było jej zdaniem niegrzeczne. Do całej sytuacji odniósł się nawet przedstawiciel sieci sklepów Biedronka.

Zdjęcie W sklepach sieci Biedronka nie ma obowiązku korzystania z kas samoobsługowych / 123RF/PICSEL

"Klienci, którzy chcą zapłacić za zakupy w gotówce, powinni skorzystać z kas tradycyjnych, natomiast nie przewidujemy obowiązku korzystania z kas samoobsługowych w przypadku chęci płatności kartą" - powiedział na łamach portalu Onet.pl Jakub Mazur, mł. menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.

A Wy, z jakich kas najczęściej korzystacie?