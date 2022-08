Lotto Plus - wygrana

W piątek padła rekordowa wygrana w Eurojackpot (ponad 213 mln zł w Polsce), a dzień później (13 sierpnia) pojawił się kolejny milioner. Tym razem zwycięzca postanowił zagrać w Lotto Plus. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Lotto - zakład z poprawnie wytypowanymi liczbami został zawarty metodą chybił trafił w punkcie LOTTO przy ul. Jana Pawła II 1 w Łasku (woj. łódzkie). "Szóstka" w Lotto Plus warta była 1 000 000 złotych. To najwyższa wygrana w grach LOTTO w tej miejscowości.

Losowanie Lotto Plus z 13 sierpnia 2022 r.

Oto liczby, które zostały wylosowane w Lotto Plus 13 sierpnia:

5, 9, 10, 26, 44, 46

Zdjęcie We wtorek, 16 sierpnia kolejne losowanie Lotto, w którym będzie można wygrać nawet 3 000 000 zł, a w Lotto Plus - 1 000 000 zł / Wawrzyniec Korona / 123RF/PICSEL

Losowania Lotto Plus

Aby zagrać w Lotto Plus, wystarczy dopłacić złotówkę do zawieranego zakładu Lotto. Gwarantowana pula na główną wygraną w Lotto Plus to w każdym losowaniu 1 000 000 zł.

We wtorek, 16 sierpnia kolejne losowanie Lotto, w którym będzie można wygrać nawet 3 000 000 zł, a w Lotto Plus - 1 000 000 zł, a także losowanie Eurojackpot, w którym do wygrania po rozbitej w Polsce kumulacji będzie 45 000 000 zł. Losowania gier LOTTO można oglądać o 22:00 m.in. na stronie internetowej Lotto i w TVP3.

