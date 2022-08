"Szóstka" w Lotto Plus - szczęśliwiec ze Szczecina

Wtorkowe losowanie Lotto Plus okazało się szczęśliwe dla gracza ze Szczecina. 9 sierpnia w punkcie LOTTO przy ulicy Wojska Polskiego 136 w Szczecinie trafiono "szóstkę" w wysokości 1 000 000 zł. Grający zagrał metodą chybił trafił.

- Dzięki wczorajszemu losowaniu Polska zyskała 1467. Lottomilionera, a Szczecin - 23 - czytamy w oficjalnym komunikacie Lotto.

Wyniki losowania Lotto Plus z 9 sierpnia

We wtorek, 9 sierpnia w Lotto Plus wylosowano następujące liczby:

1

7

18

28

34

39

Szczęśliwy weekend graczy LOTTO

Zdjęcie Polska zyskała 1467. Lottomilionera / Piotr Kamionka / Reporter

W ostatni weekend także szczęście uśmiechnęło się do dwóch graczy. Jeden z nich odwiedził punkt LOTTO przy ul. Dalekiej 27 w Bytomiu. Kupił tu zakład gry na jedno losowanie w Eurojackpot. - Aby zwiększyć szanse na wygraną, wybrał 6 z 50 liczb i 4 z 12 liczb (zamiast 5 z 50 i 2 z 12). Dzięki grze systemem oraz niezbędnemu jak zawsze szczęściu nasz klient wygrał łącznie aż 5 226 909,90 zł (łączna kwota jest sumą wygranych: 3 wygrane II stopnia, 3 wygrane III stopnia, 15 wygranych V stopnia oraz 15 wygranych VII stopnia). Dodajmy, że piątkowa wygrana jest najwyższą odnotowaną w Eurojackpot w Bytomiu - informuje Lotto.

Druga wygrana, tym razem w Lotto została odnotowana w kolekturze przy ul. Świdnickiej 40 we Wrocławiu. Gracz kupił tu jeden zakład gry na trzy losowania. W jednym z nich trafił upragnioną "szóstkę" w wysokości 2 523 381,50 zł. Jest to 30. główna wygrana w Lotto i Lotto Plus, która padła we Wrocławiu.

Wygrane w Lotto - "szóstka" w Kaliszu Pomorskim, ponad 6 mln zł w Lotto w Sulęcinie

Wakacyjny czas sprzyja wygranym w Lotto. W lipcu, w jeden z czwartkowych wieczorów (21 lipca) padły aż dwie "szóstki". Główna wygrana w Lotto o wartości 6 398 339,50 zł została odnotowana w Sulęcinie (woj. lubuskie). Okrągły milion złotych w Lotto Plus padł natomiast w Zamościu (woj. lubelskie). Natomiast kilka dni później, a dokładnie we wtorek, 26 lipca, padła kolejna główna wygrana w Lotto Plus. Tym razem szczęście dopisało graczowi z Kielc. Warto dodać, że grający zdał się na swoje szczęście i zagrał metodą chybił trafił.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Lotto. Bilans "szóstek" w całej Polsce w lipcu wyniósł siedem, z czego cztery zostały trafione w Lotto, a trzy w Lotto Plus. 30 lipca 2022 roku Kalisz Pomorski zyskał pierwszego Lottomilionera. Grający zawarł zakład metodą chybił trafił, a liczby, które przyniosły mu główną wygraną w Lotto Plus to: 10, 12, 13, 17, 20, 25.

Lotto Plus - jak grać? Kumulacja Lotto wynosi 2 mln zł

Zdjęcie Kumulacja w Lotto wynosi obecnie 2 000 000 zł. Najbliższe losowanie obu tych gier odbędzie się w czwartek o godz. 22:00 / materiały prasowe

Aby zagrać o gwarantowany 1 000 000 zł w Lotto Plus, należy kupić zakład Lotto i poprosić o grę z Plusem za 1 zł. Kumulacja w Lotto wynosi obecnie 2 000 000 zł. Najbliższe losowanie obu tych gier odbędzie się w czwartek o godz. 22:00, z którego transmisję można obejrzeć m.in. na antenie TVP3 i w internecie.