Lotto (do 1975 roku Toto-Lotek, zaś do 2009 roku Duży Lotek) jest najstarszą i najpopularniejszą w Polsce grą liczbową Totalizatora Sportowego. Polacy skreślają liczby nieprzerwanie od 1957 roku, a jak wynika z badań dziś robi to już co drugi Polak.

Gra nie jest skomplikowana. Polega na wytypowaniu 6 liczb z zakresu od 1 do 49. Zgadnięcie wszystkich oznacza zgarnięcie fortuny. Prawdopodobieństwo wygrania "szóstki" jest jak 1 do 13.983.816. Oznacza to, że szanse na zostanie milionerem są naprawdę niewielkie. Jak więc zbliżyć się do celu?

Reklama

Legendarny rok 1994

Zgarnąć główną nagrodę udało się już niejednej osobie. Co więcej, historia pamięta wielokrotne trafienia. W tym przypadku szczęście oznacza jednak konieczność podziału głównej wygranej. 3 lutego 1996 roku padło aż 15 "szóstek". Wygrani, zamiast liczyć miliony, musieli zadowolić się kwotą rzędu 100 tys. zł. Miesiąc później, w marcu 1996 roku "szóstkę" po raz kolejny poprawnie wytypowało 12 osób. Przez konieczność podziału na ich konta trafiło niewiele ponad 116 tys. zł.

Kolejny rekord padł 29 sierpnia 2007 roku. Główną nagrodę zgarnęło wówczas dziewięciu graczy, którzy dostali ponad 455 tys. zł. Prawdziwą legendą jest jednak rok 1994, kiedy tego samego dnia padło 80 poprawnych skreśleń. Historię tego wydarzenia opisała Wirtualna Polska.

Jeden ze szczęśliwców, który wówczas poprawnie wytypował "szóstkę", urządził taką imprezę, o jakiej na wsi nawet się nie śniło. Problemy zaczęły się, kiedy zdecydował zrealizować zwycięski kupon. Wtedy na jaw wyszło, że zamiast zostać milionerem, musi zadowolić się zaledwie 7 tysiącami złotych. Główną nagrodą musiał bowiem podzielić się z 80 innymi osobami. Co więcej, aby spłacić długi zaciągnięte na wspomnianą imprezę, komornik musiał zlicytować jego ciągnik.

Najczęstsze liczby w Lotto. Skreślając je, masz szansę wygrać

Wygrana w Lotto nie jest łatwa. Co więcej, trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia. Jak jednak temu szczęściu pomóc? To możliwe. Oto liczby, dzięki którym mamy szansę wygrać:

Liczba 28 została wylosowana 244 razy.

została wylosowana 244 razy. Liczba 17 została wylosowana 243 razy.

została wylosowana 243 razy. Liczba 32 została wylosowana 242 razy.

została wylosowana 242 razy. Liczba 14 została wylosowana 237 razy.

została wylosowana 237 razy. Liczba 7 została wylosowana 237 razy.

została wylosowana 237 razy. Liczba 42 została wylosowana 235 razy.

została wylosowana 235 razy. Liczba 10 została wylosowana 235 razy.

została wylosowana 235 razy. Liczba 8 została wylosowana 235 razy.

została wylosowana 235 razy. Liczba 20 została wylosowana 234 razy.

została wylosowana 234 razy. Liczba 40 została wylosowana 234 razy.

Najmniejsze szanse na wygraną mają liczby 43 (wylosowana 223 razy), 19 (wylosowana 222 razy), 26 (wylosowana 221 razy), 45, 30, 29 (wylosowane 220 razy), 47 (wylosowana 215 razy), 48 (wylosowana 214 razy), 39 (wylosowana 213 razy) oraz 33 (wylosowana 211 razy).

***

Zobacz również:



Rząd ogłasza wsparcie dla kredytobiorców. Nawet 2000 zł miesięcznie

Karetki częściej jeżdżą w święta. Powody dają do myślenia

Przez FOMO tracimy czas, zdrowie i relacje. Wojna nasiliła problem