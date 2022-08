Rekordowa wygrana w Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski wygrał ponad 213 mln zł!

Piątkowe losowanie Eurojackpot za nami i jak podkreśla rzecznik prasowy Lotto - wyniki po raz kolejny przejdą do historii tej gry w Polsce. To w Wielkopolsce rozbito kumulację Eurojackpot. - Gracz wygrał astronomiczną kwotę 213 584 986,00 zł (ponad 45,6 mln euro) – jest to obecnie najwyższa wygrana w historii gry Eurojackpot w naszym kraju - czytamy w oficjalnym komunikacie.

