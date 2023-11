Kiedy powstała "Komedia małżeńska"?

"Komedia małżeńska" to film z 1993 r. Reżyserował go Roman Załuski. Był też współautorem scenariusza, razem z Iloną Łepkowską (znaną m.in. z takich hitów jak "Och! Karol" czy "M jak miłość". Twórcom udało się zmieścić w "Komedii małżeńskiej" prawdziwą plejadę polskich gwiazd. W rolach głównych wystąpili Ewa Kasprzyk i Jan Englert. Przyjaciółkę Kozłowskiej zagrała Ewa Dałkowska. Na ekranie pojawiają się też Krzysztof Kolberger, Karol Strasburger, Joanna Kurowska, Renata Dancewicz, Zbigniew Buczkowski i wielu innych. Akcja filmu rozgrywa się w dwóch polskich miastach - Wrocławiu, gdzie na co dzień mieszkają Kozłowscy, i w Warszawie, do której Maria ucieka.

O czym jest "Komedia małżeńska"?

Perypetie Marii zaczynają się już w pociągu, kiedy to do jej przedziału wchodzą kobiety, chcące jej powróżyć. Urzeczona wróżbą Maria początkowo nie zauważa, że padła ofiarą oszustwa. Kiedy już się o tym przekonuje, ktoś próbuje ukraść jej torebkę. Tutaj przydaje się kurs samoobrony, który oglądała w telewizji śniadaniowej...

Maria rusza na podbój Warszawy. Szybko okazuje się jednak, że nie ma się u kogo zatrzymać i zostaje w nocy na dworcu. Poznaje bezdomnego Remka, z którym zaczyna rozmawiać o książkach. Następnego dnia los się do niej uśmiecha. Maria praktycznie z marszu znajduje pracę we włoskiej firmie, a nawet dostaje sporą zaliczkę. Przeznacza ją na przyjemności - luksusowy hotel, kosmetyczkę, nowe ubrania i wizytę w kasynie. To nie koniec jej dobrej passy, podczas obiadu poznaje Francuza, który proponuje jej pracę we Wrocławiu...

Tymczasem w domu Wiktor walczy z rzeczywistością, chorymi dziećmi, psem i przyjaciółką Marii, która postanawia z nimi zamieszkać, pomagać i... uwodzić Wiktora. Co się dzieje dalej? Kto nie widział, niech obejrzy, a tych, którzy oglądali, zapraszamy do zabawy! Czy ten quiz okaże się trudny? Zobaczymy!