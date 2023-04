Spis treści: 01 Pierwsza Komunia Święta 2023. Jedna z najdroższych od lat

02 Ukryte koszty Pierwszej Komunii Świętej

03 Ile dać w kopercie dla księdza?

04 Ksiądz zabiera głos w sprawie prezentów komunijnych

05 Dar ołtarza, dekorowanie kościoła i datek dla organisty

06 Sprzątanie kościoła, czyli rodzice w roli głównej

Pierwsza Komunia Święta najczęściej odbywa się w maju. Zdarza się jednak, że niektóre parafie organizują ją nieco wcześniej, bo wraz z końcem kwietnia. Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nimi rosnące koszty uroczystości.

Niektórzy rodzice decydują się na przyjęcie komunijne dla swojego dziecka, na które zapraszają rodzinę. Mogą zorganizować je samodzielnie lub wynająć salę wraz z cateringiem. W dobie galopującej inflacji obie opcje mogą się okazać sporym obciążeniem dla naszego portfela.

Pierwsza Komunia Święta 2023. Jedna z najdroższych od lat

Pierwsza Komunia Święta 2023 z pewnością będzie jedną z najdroższych w ostatnich latach.

Rodzice decydujący się na przyjęcie w restauracji, muszą liczyć się ze sporym wydatkiem. Jeśli wziąć pod uwagę cenniki 2023, koszt ugoszczenia jednej osoby na uroczystości zamknie się w kwocie od 100 do 300-350 złotych. Ceny wahają się od liczby osób i zamawianych dań.

Można pokusić się o stwierdzenie, że ceny przypominają koszty ugoszczenia jednej osoby na weselnym przyjęciu. Z szacunków wynika, że w tym przypadku trzeba liczyć się z kwotą rzędu 300 - 350 zł za jedną osobę.

Nawet jeśli rodzice zdecydują się na organizację skromniejszej uroczystości, np. obiad dla rodziny, to w dobie inflacji też muszą liczyć się z dość sporym wydatkiem.

Ukryte koszty Pierwszej Komunii Świętej

Zdjęcie Kwiecień to czas ostatnich przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej / 123RF/PICSEL

To oczywiście niejedyne koszty, jakie są związane z przygotowaniem do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

Rodzice muszą do listy komunijnych wydatków dopisać też sumy, które będą musieli przeznaczyć na datki dla księdza, organisty, na dekorację kościoła czy dar ołtarza. Do tego dochodzą różne pomysły parafii co do wyglądu uroczystości.

Ile dać w kopercie dla księdza?

Zdjęcie Temat koperty dla duchownych - również w ramach Pierwszej Komunii Świętej - budzi sporo emocji / Damian Klamka/East News / East News

W kontekście Pierwszej Komunii Świętej pojawia się też kwestia prezentów dla duchownych. Temat od wielu lat budzi spore emocje. W 2019 roku aż 72 proc. ankietowanych było przeciwnych odwdzięczaniu się kapłanom za przygotowanie do sakramentu - tak wynika z badań ogólnopolskiego panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Zazwyczaj bywa tak, że rodzice dzieci pierwszokomunijnych najczęściej robią specjalną składkę i w kopercie wręczają księdzu 500- 700 zł. Zdarza się, że kwota jest wyższa i może wynieść nawet 1000 - 1500 zł. Wszystko zależy od hojności rodziców.

Ksiądz zabiera głos w sprawie prezentów komunijnych

Zdjęcie Pierwsza Komunia Święta to ważna uroczystość zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Przygotowania zaczynają się odpowiednio wcześniej / Beata Zawrzel/REPORTER / East News

Co prezentach sądzą sami kapłani? Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w rozmowie z serwisem "Dzień Dobry TVN" zwrócił uwagę, że bycie duchownym to powołanie, a nie zawód.

- Problemem jest też to, że takie decyzje nie są odgórnie ustalane w diecezjach, nie ma wytycznych, czy ksiądz może przyjmować prezenty i w jakiej formie. Gdyby to sformułowano w ramach przepisów, na pewno nie byłoby dylematów przed Komunią. Natomiast księża też nie wzbraniają się i nie komunikują tego rodzicom i stąd może dochodzić do nieporozumień - powiedział duchowny w rozmowie z serwisem "DD TVN".

Zwrócił też uwagę, że księżą otrzymują pieniądze jak każdy nauczyciel, korzystają z awansów na drodze podnoszenia kwalifikacji i otrzymują świadczenia socjalne.

- Księża nie są biedni jako księża. Takie prezenty w postaci zegarka czy zakupu innego sprzętu są przekroczeniem posługi duszpasterskiej - ocenił ksiądz Isakowicz-Zaleski. Dodał, że zna duchownych, którzy w czasie takich uroczystości wystawiają puszki w kościele, do których rodzice i goście mogą wrzucać dobrowolne datki, które są darowizną na rzecz Kościoła.

Zdjęcie Pierwsza Komunia Święta 2023 będzie jedną z najdroższych na przestrzeni ostatnich lat / 123RF/PICSEL

To jednak nie koniec listy komunijnych wydatków. Kolejna kwestia to tzw. dar ołtarza, czyli prezent dla parafii, w której dzieci przystępują do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Stanowi wyraz wdzięczności, a rodzice najczęściej składają się po 20 - 50 zł. Kwota zależy od liczebności grupy przyjmującej sakrament. W niektórych przypadkach "dar ołtarza" wynosi 1500 - 2500 zł.

Kolejnym sporym wydatkiem może być dekorowanie świątyni. Wszystko zależy od wykorzystanych kwiatów i liczby dzieci - im większa ich liczba, tym bardziej rosną koszty strojenia. Cena za całość może oscylować w granicach 1000/1500 - 3000 zł.

Do tego dochodzi również datek dla organisty, który może wynieść do 500 zł.

Rodzice muszą również zadbać o fotografa, który uwieczni całą uroczystość. Ceny są różne i wahają się od 1200 do nawet 4000 - 5000 zł.

Na liście dodatkowych kosztów jest również zakup książeczki i medalika. Osobna składka na ten cel może wynosić do 100 zł.

Sprzątanie kościoła, czyli rodzice w roli głównej

Rodzice dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii często są proszeni przez parafię, by przed uroczystością posprzątali świątynię czy teren wokół kościoła. W przeszłości do ich obowiązków niejednokrotnie zaliczało się też dekorowanie świątyni.

Parafie często publikują podziękowania dla rodziców na oficjalnych stronach.

"Dziękuję Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za solidne sprzątanie kościoła i otoczenia. Za wszystkie prace serdeczne Bóg zapłać" - czytamy na stronie Parafii św. Augustyna w Różance.

