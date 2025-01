Każdy, kto zaplanował podróż na długi weekend musi liczyć się z gwałtownie zmieniającą się aurą. Co to oznacza w praktyce? Prognozy IMGW nie pozostawiają złudzeń. Zmienna pogoda wkroczy do Polski już 2 stycznia. Synoptycy ponadto apelują o ostrożność - w najbliższych dniach kraj mogą nawiedzić porywiste wiatry, które przyniosą kolejne zmiany w pogodzie.