Każdego roku 1 marca przeprowadzana jest waloryzacja emerytur i rent, której celem jest dostosowanie świadczeń do poziomu inflacji i wzrostu płac. Jak donosi Fakt.pl, w 2025 roku wzrost świadczeń wyniesie zaledwie 5,82 proc., co jest wynikiem spadającej inflacji. To znacząco mniej w porównaniu do 12,22 proc. waloryzacji z 2024 roku.



Co to oznacza w praktyce. Według prognoz najniższa emerytura, wynosząca obecnie 1780,96 zł brutto, wzrośnie do 1884,61 zł brutto. Choć podwyżka ta jest odczuwalna, dla wielu emerytów pozostaje niewystarczająca, zwłaszcza w obliczu rosnących cen żywności i energii.