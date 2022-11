Spis treści: 01 Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

02 Kontrolerzy Poczty Polskiej. Co powinni mieć przy sobie?

03 Kontrola abonamentu RTV. Czy trzeba wpuszczać kontrolerów?

Zgodnie z prawem, wszystkie odbiorniki radiowe i telewizyjne - poza określonymi wyjątkami - podlegają rejestracji. Kontrolerzy z Poczty Polskiej sprawdzają, czy osoby posiadające w domach takie urządzenia płacą regularnie abonament RTV.

Pieniądze z abonamentu radiowo-telewizyjnego są przeznaczane na realizację publicznej misji radia i telewizji.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

W Polsce - na mocy Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych - obowiązek uiszczania takiej opłaty mają obowiązek niemal wszyscy. Istnieją jednak wyjątki. Z płacenia abonamentu RTV zwolnione są m.in. osoby, które ukończyły 75 lat czy osoby zaliczanej do I grupy inwalidzkiej.

Kontrolerzy Poczty Polskiej. Co powinni mieć przy sobie?

Do przeprowadzania kontroli są upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej, a konkretnie Centrum Obsługi Finansowej. Kontroler, jeśli przyjdzie do naszego domu czy mieszkania, powinien mieć upoważnienie, służbową legitymację i dowód osobisty (jeśli zażądamy jego pokazania).

Warto pamiętać, że opłaty dotyczą również odbiorników w samochodach. Dodatkowych kosztów nie trzeba ponosić, jeśli opłacamy już regularnie abonament RTV za odbiorniki w domu czy mieszkaniu.

Kontrola abonamentu RTV. Czy trzeba wpuszczać kontrolerów?

Czy mamy obowiązek wpuszczenia kontrolerów Poczty Polskiej do mieszkania? Jak wyjaśniają prawnicy w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl, nie mamy takiego obowiązku. Nie grozi za to żadna kara, ponieważ nie ma przepisów prawnych, które byłyby podstawą do ukarania takiej osoby.

Prawnicy zwracają uwagę, że aby udowodnić, że ktoś powinien płacić abonament RTV, kontroler musi uruchomić odbiornik radiowy czy telewizyjny. A w tym celu musiałby wejść do domu czy samochodu.

Chociaż nie musimy wpuszczać do mieszkania kontrolera Poczty Polskiej, nie oznacza to, że unikniemy płacenia abonamentu. Poczta Polska może wystawić unikającym opłat rachunki. Jeśli urzędnik będzie w stanie udowodnić, że mamy działający odbiornik, zapłacimy karę wynoszącą 30-krotność miesięcznego abonamentu. Naszą sprawą zajmie się wtedy Urząd Skarbowy.

