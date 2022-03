Choć najwięksi hollywoodzcy twórcy walczyli o to, by osiem feralnych kategorii zostało przywróconych do transmisji na żywo z ceremonii rozdania Oscarów, Akademia pozostała nieugięta i nie zdecydowała się na zmianę swojej decyzji. Wobec powyższego, Oscary w ośmiu kategoriach zostaną wręczone, zanim rozpocznie się telewizyjna transmisja z gali.

Tymi kategoriami są: najlepsze muzyka, charakteryzacja i fryzury, montaż, dźwięk, scenografia oraz najlepsze krótkometrażowy film dokumentalny, film krótkometrażowy oraz krótkometrażowy film animowany. W jednej z tych kategorii - najlepszy film krótkometrażowy - nominowana została polska "Sukienka".

Zdjęcie Oscarowa gala to święto filmu! / 123RF/PICSEL

Kontrowersje wokół Oscarów. Producent zabiera głos

Producent Oscarów skomentował kontrowersyjną decyzję Akademii. "Każdy z nas ceni sobie nominowanych we wszystkich kategoriach tak samo mocno. To nasi koledzy, ludzie, z którymi pracujemy, ludzie, których kochamy. Zapewniamy, że każdy otrzyma swój własny moment w trakcie ceremonii. Zostanie też potraktowany z takim samym szacunkiem i elegancją, jak można by się tego było spodziewać po Oscarach" - zapewnia Packer.

Przy okazji Packer zwraca uwagę na to, że wokół decyzji Akademii narosło wiele błędnych opinii.

Jednym z nieporozumień z tym związanych jest to, że te osiem kategorii zostało usuniętych z ceremonii. Tak się nie stało. Chcemy, żeby wszyscy goście byli już na widowni, by nominowani byli dopingowani przez swoich kolegów. Transmisja na żywo zacznie się godzinę później, ale każdy zdobywca nagrody i każdy nominowany będzie miał swój specjalny moment w trakcie ceremonii" - mówi Packer.

Słowa producenta są odpowiedzią na wątpliwości Jessiki Chastain, która zapowiedziała, że w razie konieczności, opuści czerwony dywan, by na widowni oklaskiwać swoich kolegów nominowanych za charakteryzację i fryzury do filmu "Oczy Tammy Faye". Była obawa o to, że przed rozpoczęciem transmisji na żywo nie wszyscy goście ceremonii dotrą na widownię. Według słów Packera, zostanie dopilnowane to, by czerwony dywan zakończył się przed rozpoczęciem ceremonii i wszyscy mieli czas dotrzeć na widownię Dolby Theatre.

Chcemy, aby wszyscy mogli cieszyć się ze swojej własnej chwili w trakcie ceremonii, ale koniec końców to program rozrywkowy. Chcemy świętować i zapewnić rozrywkę. Ponieważ jednak świętujemy najbardziej utalentowanych ludzi na świecie oraz to, czym się zajmują, jesteśmy zdeterminowani, by zrobić to, jak należy kończy producent.

Zdjęcie Wręczenie statuetek już dziś w nocy! Fani światowej kinematografii nie mogą się doczekać! / Lewis Joly-Pool / Getty Images

