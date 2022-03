Protest rosyjskiej dziennikarki

Marina Owsiannikowa w poniedziałek 14 marca pojawiła się na wizji w programie informacyjnym państwowej telewizji Kanał 1. Stanęła za prezenterką z plakatem antywojennym w rękach, na którym widniały takie hasła jak "stop wojnie", "nie wierzcie propagandzie" czy "oni was okłamują". Kilkakrotnie powtórzyła "przerwijcie wojnę". Całe wydarzenie trwało zaledwie kilka sekund. Później kobieta została zatrzymana.

Dziennikarka ponadto nagrała krótki film, w którym oświadczyła, że jej ojciec jest Ukraińcem, a matka Rosjanką i że "nigdy nie byli wrogami". Jej miejsce pobytu przez kilkanaście godzin było nieznane, a prawnicy nie mieli z nią kontaktu.

W Rosji za rozpowszechnianie, według władzy, fałszywych informacji na temat działań rosyjskich sił zbrojnych można zostać skazanym na karę nawet 15 lat pozbawienia wolności. Marina Owsiannikowa została jednak ukarana grzywną w wysokości 30 tys. rubli, czyli ok. 1,2 tys. złotych.

Ukraiński polityk o akcie sprzeciwu Owsiannikowej

Roman Hryszczuk, członek Najwyższej Rady Ukrainy postanowił rozpocząć dyskusję dotyczącą wystąpienia w telewizji Mariny Owsiannikowej. Na Twitterze ukraiński polityk podał, że dziennikarka jest zatrudniona w tej stacji, więc "jest częścią rosyjskiej machiny propagandowej".

Po analizie nagrania Hryszczuk zaczął się zastanawiać, dlaczego dziennikarka zamieściła hasło w języku angielskim, którego na co dzień nie używa się w Rosji i Ukrainie. Zdaniem polityka, Kreml w ten sposób chciał wpłynąć na zachodnią opinię publiczną, by spowolnić sankcje i rozpocząć dyskusję o Rosjanach. "Sankcje naszych sojuszników są potężne, a gospodarka Rosji umiera. Złagodzenie sankcji jest niezbędne, aby Rosja mogła kontynuować wojnę i aby reżim Putina mógł istnieć" - napisał ukraiński parlamentarzysta.

Ponadto Roman Hryszczuk poddał analizie nagranie Owsiannikowej, które pojawiło się na Twitterze. Jego zdaniem nie wszystko przemawia za tym, że jest to antywojenna wypowiedź. Dziennikarka stwierdziła, że Władimir Putin jest odpowiedzialny za wojnę. Zdaniem polityka jest to jednak fałszywe stwierdzenie. Tłumaczy to mówiąc, że większość rosyjskiego społeczeństwa popiera Putina, okupację i wojnę w Ukrainie.

Poza tym Hryszczuk skupił się na tym, że Marina Owsiannikowa na nagraniu mówiła o "bratnich narodach" Rosji i Ukrainy. Jego zdaniem to jest to główna narracja rosyjskiej propagandy, używana jako wyjaśnienie okupacji Ukrainy - "Jesteśmy braćmi i powinniśmy żyć w jednym kraju".

Mieszkańcy Rosji będą cierpieć z powodu upadku ich gospodarki. To prawda. Ale ludzie w Ukrainie umierają już teraz. Rosjanie bombardują nasze miasta, zabijają nasze dzieci. Musimy robić to, co do nas należy. Rosjanie mieli 8 lat, aby zapobiec eskalacji. Nie zrobili nic. Roman Hryszczuk

Ponadto Roman Hryszczuk na Twitterze zaapelował, by do przekazów rosyjskiej telewizji państwowej podchodzić z podejrzliwością. "Proszę, nie ufajcie niczemu, co widzicie w rosyjskiej telewizji. Kontynuujcie nakładanie sankcji, embarga, zaprzestańcie robienia interesów w Rosji. Pomóżcie nam powstrzymać ludobójstwo Ukraińców".

