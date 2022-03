Sonia Plotnikova popiera Putina, siedząc w Dubaju. Internauci zażenowani

Życie i styl

Sonia Plotnikova jest córką Władimira Plotnikova, posła partii Putina i najbogatszego deputowanego do Dumy Miejskiej. Kobieta nie kryje swojego patriotyzmu, ale dla bezpieczeństwa uciekła do luksusowego Dubaju i stamtąd dzieli się swoją miłością do Rosji.

Zdjęcie Sonia Plotnikova jest córką rosyjskiego członka Dumy Państwowej, Władimira Plotnikova, który jest bliskim współpracownikiem Putina / @soniaplotnikova / Instagram