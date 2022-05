Kontrowersyjna rozrywka na komunii. Piniaty z twarzą Jezusa to nowy hit

Życie i styl

Dołącz do nas:

Pierwsza komunia święta to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego dziecka. W ostatnim czasie organizacja przyjęcia komunijnego wiąże się jednak z nie lada wyzwaniem. Oprócz wynajęcia restauracji, fotografa czy dekoracji, coraz więcej rodziców decyduje się na dodatkowe atrakcje dla najmłodszych. Hitem tegorocznych komunii okazały się piniaty. Czy to przekroczenie pewnych granic? Niektórzy internauci nie mają co do tego wątpliwości.

Zdjęcie Pierwsza komunia święta to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego dziecka / 123RF/PICSEL