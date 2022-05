Pierwsza Komunia Święta dziecka jest wydarzeniem ważnym w życiu katolickich rodzin. Towarzyszą mu liczne przygotowania, zarówno te polegające na organizacji wydarzenia, jak i przede wszystkim na nauce wielu modlitw, uczęszczaniu na msze i zrozumieniu, o co w tym sakramencie chodzi. Okazuje się jednak, że wymagania księży coraz częściej doprowadzają rodziców do szału.

Mnóstwo nauki o wydarzeniu, którego dziecko nie rozumie?

Rodzice w pierwszej kolejności narzekają na ilość nauki, którą każde dziecko chcące przystąpić do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej musi przyswoić. Przez cały rok przygotowań muszą na pamięć przyswoić całą masę modlitw, formułek i zasad. Rodzice coraz częściej alarmują, że ich dzieci, które są w trzeciej klasie szkoły podstawowej, są za małe, aby ze zrozumieniem przyswoić ten ogrom wiedzy religijnej.

Pomijając już wszystko inne, ośmioletnie dziecko jest za małe, żeby w pełni przeżywać ten bardzo ważny - przynajmniej w teorii - dla ludzi wierzących sakrament i "duchowe przygotowania" do niego cytuje jedną z matek portal edziecko.pl

Zbieranie naklejek i tłumaczenie nieobecności

Aby móc przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, dziecko powinno uczestniczyć co tydzień w niedzielnej mszy. Ponadto dochodzi do tego szereg okoliczności "dodatkowych" takich, jak różaniec czy droga krzyżowa dla dzieci. Dość powszechną praktyką jest sprawdzanie obecności poprzez uzupełnianie wpisów lub naklejek w specjalnej książeczce, która sprawdzana jest przez księdza przed dopuszczeniem do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Jednak czy rodzice są z tego faktu zadowoleni?

U nas po niedzielnej mszy świętej dla dzieci ksiądz rozdaje naklejki, puzzle lub elementy jakiejś układanki, które trzeba wklejać do specjalnego "Dzienniczka przyjaciela Jezusa". Dodatkowo teraz chodzimy codziennie na różaniec, i wtedy tez dostajemy jakąś "część". Gdy dziecko było nieobecne, rodzic musi tłumaczyć, czemu go nie było. pisze mama jednego z komunijnych dzieci

Co ciekawe, również ci rodzice, którzy ze względu na swoją wiarę sami z siebie uczęszczają na nabożeństwa, również nie popierają praktyki zbierania podpisów.

Ja się oficjalnie sprzeciwiłam podpisom. Jeśli jesteśmy rodziną katolicką i posyłamy dziecko do Pierwszej Komunii, to kwestię tego, czy uczestniczymy w niedzielę we mszy, reguluje nasze sumienie. I spowiedź jest tu istotna, a nie jakieś podpisy i pieczątki. Absurdalne, biurokratyczne wymagania dzieli się swoimi przemyśleniami inny rodzic

No właśnie, spowiedź. Czy na pewno 9-letnie dziecko może podejść do niej świadomie i czy w ogóle ma się z czego spowiadać? Tutaj zdania również są podzielone.

Pierwsza spowiedź: ważne wydarzenie czy ogrom niepotrzebnego stresu?

Dziecko przez kilka tygodni zachowuje się dziwnie, płacze, jest drażliwe, na koniec dochodzą bóle brzucha i wymioty. Powód? Było ciężko ustalić, ale udało się i to była zbliżająca się pierwsza spowiedź pisze mama dziecka, które w zeszłym roku przystąpiło do Pierwszej Komunii Św.

Co jakiś czas Kościół Katolicki aktualizuje listę grzechów, dodając na stronach parafii "pomocnicze pytania", które mają ułatwić dzieciom przystąpienie do spowiedzi.

Czytając taką pomocniczą listę na stronie jednej z polskich parafii, można rzeczywiście zrozumieć stres i niezrozumienie, które towarzyszy dzieciom przystępującym do spowiedzi. W przygotowanym rachunku sumienia możemy znaleźć m.in. następujące pytania:

Czy złe i nieczyste myśli starasz się zaraz od siebie odrzucić?

Czy oglądasz filmy niedozwolone?

Czy czytasz dobre książki?

Czy umiesz pokonać swoje lenistwo?

Jakiś czas temu na instagramowym profilu @feminiskra można było przeczytać również oburzający rachunek sumienia, który opublikowała jedna z parafii. Instagram Post

Wyjątkowo wołającym "o pomstę do nieba" fragmentem był ten traktujący o przemocy seksualnej wobec dziecka: "Czy nie wybaczyłem rodzicom bądź krewnym, że wykorzystali mnie seksualnie w dzieciństwie?".

Są to oczywiście skrajne przykłady podejścia Kościoła do spowiedzi dzieci, jednak wielu rodziców twierdzi, że sama otoczka żałowania za grzechy i poczucia wstydu powoduje u nich ogromny stres, a czasami wręcz traumę.

Prezent dla księdza

Innym, często niezrozumiałym i krytykowanym przez rodziców wymaganiem pierwszokomunijnym jest kupno prezentu dla księdza. Ta tradycja zdecydowanie ma więcej przeciwników niż zwolenników zwłaszcza, że przyjęcie pierwszej komunii jest niezbędne do tego, żeby w pełni uczestniczyć we wspólnocie Kościoła.

Dano nam rodzicom do zrozumienia, że istnieje już tradycja, nowa tradycja, czyli "komunijny prezent dla księdza". I tutaj spiralę nakręcają rodzice wzajemnie się licytujący. Padają różne propozycje od dobrych perfum czy też innych symbolicznych drobiazgów po prezenty wygórowane cenowo dochodzące do kilkunastu tysięcy złotych. opisuje sytuację jeden z rodziców

Mój syn w maju pójdzie do pierwszej komunii. Z powodu tego wydarzenia, warunkiem dopuszczenia dzieci jest określona kwota pieniędzy dla proboszcza na określony cel. Chciałabym poruszyć ten temat, gdyż jest to ogólny problem nie tylko w mojej parafii. Brak wśród ludzi zjednoczenia, którzy potrafiliby przeciwstawić takim praktykom "czarnych" Każdy daje pieniądze dla świętego spokoju. A może jednak warto podjąć jakąś walkę z tym chorym precedensem? podejmuje temat mama innego dziecka przystępującego do sakramentu

Choć wiadomo, że każda parafia podchodzi do tego wydarzenia nieco inaczej, to czy tak powszechne wątpliwości rodziców, którzy posyłają swoje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są słuszne? Co o tym sądzicie?

