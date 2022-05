Większości rodziców zależy na tym, by komunia była wydarzeniem wyjątkowym . Dlatego też coraz mocniej skupiają się na organizacji komunii w restauracjach oraz szykują liczne atrakcje dla członków rodziny. Klasa wydarzenia motywuje zaproszonych gości do podjęcia decyzji nad wyborem prezentu. Jakie prezenty idealnie sprawdzą się z tej okazji? Co możemy kupić za 500, 1000 lub 1500 zł?

Co na prezent na komunię?

Wybór odpowiedniego prezentu na komunię nie jest łatwym zadaniem. Każdego roku pojawiają się nowe gadżety, będące obiektem zainteresowania najmłodszych. Kilka lat temu najpopularniejszym wyborem na komunię były łańcuszki, zegarki i rowery. Obecnie liczba towarów jest tak duża, że bez problemu możemy być unikalni ze swoim prezentem. Może czytnik e-booków albo książka o tematyce interesującej dziecko?

Komunie z roku na rok są coraz bardziej eleganckimi przyjęciami. Poważny ton wydarzenia motywuje rodzinę do lepszego doboru prezentów. Mimo wszystko nie trzeba wcale iść w wysoki pułap cenowy, by dziecko było zadowolone. Dobrze dać coś, co rozwinie zainteresowania dziecka oraz zmotywuje je do dalszego poszerzania wiedzy. Możemy wtedy wybrać teleskop albo mikroskop, jakieś encyklopedie lub bilety wstępu na naukowe atrakcje.

Ile na prezent na komunię?

Ile na komunię? Jest to pytanie, które co roku ściąga sen z powiek rodziny zaproszonej na uroczystość. Duży wybór przedmiotów na prezent powoduje głębokie zastanowienie się nad budżetem. Powinniśmy mimo wszystko zachować zdrowy rozsądek. Zwróćmy uwagę na naszą relację z dzieckiem oraz możliwości naszego portfela. Średnio przeznaczamy na takie prezenty 300-500 zł. Im dalsza rodzina, tym tańsze prezenty.

Odpowiednio, jeśli jesteśmy rodzicami, chrzestnymi lub dziadkami, chcemy dla dziecka nieco droższych podarków. Nie powinno więc dziwić, że prezenty osiągają próg nawet 1500 zł. Mimo wszystko średnie wydatki bliższej rodziny na prezent komunijny oscylują w okolicach 400-500 zł. Takie kwoty dobrze wyglądają w kopercie, ale również mogą być przeznaczone na odpowiedni prezent.

Zdjęcie Jeśli nie mamy pomysłu na prezent, zawsze możemy przekazać na komunię dziecka pieniądze w kopercie. Tylko jaka kwota będzie adekwatna? / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Prezent na pierwszą komunię dla dziewczynki

Prezenty na komunię dla dziewczynki bywają ciężkie w wyborze. Wszystko przez to, że młode damy wydają się bardziej wymagające niż chłopcy. Jeśli nie mamy pomysłu, możemy pójść w klasykę. Dla dziewczynek na komunię dobrze sprawdzą się zegarki, biżuteria lub pudełko na drobiazgi. Możemy też podarować im torebkę, portfel czy perfumy. Każdy z tych prezentów będzie idealnym rozwiązaniem.

Możemy również ograniczyć się do pieniędzy w kopercie. Z pewnością dziecko i jego rodzice najlepiej podejmą decyzję o przeznaczeniu środków na coś potrzebnego.

Prezent na pierwszą komunię dla chłopca

Prezent na komunię dla chłopca zazwyczaj kojarzy nam się ze stereotypowymi pamiątkami. Nie chodzi tu już nawet o albumy czy ramki na zdjęcia. Chłopcy tak samo jak dziewczynki z pewnością ucieszą się z eleganckiego zegarka lub srebrnego łańcuszka. Często chłopcy są również bardzo aktywni fizycznie. Możemy zastanowić się nad kupnem roweru czy hulajnogi. Dobrą alternatywą będzie również zabranie dziecka na kurs żeglarski, albo kurs strzelecki.

Zdjęcie Prezent na komunię dla chłopca nie musi być materialny. Możemy opłacić dziecku wycieczkę morską lub kurs żeglarski / 123RF/PICSEL

Jeśli natomiast widać, że chłopiec bardziej docenia wspólnie spędzony czas niż przedmioty, przekażcie pieniądze w kopercie. Zaproponujmy również dziecku wycieczkę. Oczywiście za zgodą rodziców. Może być to wyjazd nad morze, na narty lub na wyprawę górską.

Jaki prezent na komunię od chrzestnego?

W trakcie Pierwszej Komunii Świętej stresuje się nie tylko dziecko i rodzice. Jest to również ciężki okres dla chrzestnych dziecka. W końcu oni są tym dodatkowym wsparciem młodego katolika. Dlatego też często pojawiają się dylematy, jakie prezenty powinien przekazać chrzestny?

Zdjęcie Prezent na komunię dla dziecka jest ogromnym wyzwaniem szczególnie dla chrzestnych. Jaki prezent będzie najlepszy? / 123RF/PICSEL

Najłatwiej jest zostawić pieniądze w kopercie. Tylko jaka kwota będzie adekwatna? Opinie są różne, lecz kwoty oscylują od 300 do 1000 zł. Wszystko zależy od naszych możliwości oraz od tego, ile rodzice musieli przeznaczyć na wydarzenie. Dobrze będzie wesprzeć ich po takim dużym wydatku . Możemy również zastanowić się nad drobnym upominkiem w postaci biżuterii.

Jeśli wiemy, czym dziecko się interesuje, jako chrzestni możemy pochwalić się swoją wiedzą, dobierając odpowiedni prezent. Idealnie sprawdzi się tutaj e-book, tablet lub rolki.

Drobne prezenty na komunię

Wśród drobnych prezentów na komunię dobrze sprawdzą się te związane z samą ideą Pierwszej Komunii Świętej. Pozwolą pokazać dziecku, że to nie tylko czas prezentów oraz eleganckiej uroczystości. Sprawdzą się w tej sytuacji estetycznie wykonane figurki np. Matki Boskiej. Dobrą decyzją będzie również album komunijny ze zdjęciami. W ostateczności możemy zastanowić się nad koszem pełnym słodyczy, bo jak dobrze wiemy, dzieci uwielbiają słodkości.

Zdjęcie Biblia oraz figurka Maryi mogą być wspaniałymi drobnymi prezentami na komunię. Pozwolą one podkreślić prawdziwą ideę tego wydarzenia / 123RF/PICSEL

Prezenty na komunię do 500 zł

Znajomość własnego budżetu jest bardzo istotna przy wyborze prezentu dla dziecka. Posiadając na tę okazję 500 zł, mamy szeroką gamę produktów idealnych na prezent. Kwota ta w zupełności wystarczy na tańszą, acz dobrą elektronikę. Wśród niej wymienić można smartwatch, aparaty z odbitkami czy drony. Sprawdzą się tutaj wrotki i deskorolki, do których dołączymy ochraniacze.

Dla wielbicieli muzyki również coś się znajdzie. Posiadając budżet na komunię w wysokości 500 zł, możemy zastanowić się nad gitarą lub keyboardem. Oprócz instrumentów, dobrym kreatywnym prezentem mogą być klocki LEGO. W tej kwocie znajdziemy z pewnością interesujące zestawy.

Prezenty na komunię za mniej niż 1000 zł

Większy budżet pozwala nam na zakup lepszych jakościowo, wspomnianych już wcześniej prezentów. Dobrym prezentem na komunię do 1000 zł mogą być elektryczne środki transportu. Chodzi tutaj o elektryczne hulajnogi czy deskorolki. Należy natomiast przy takim zakupie poważnie się zastanowić. Pojazd tego typu łączy się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ liczy się głównie bezpieczeństwo dziecka taki zakup najlepiej skonsultować z rodzicami. Jeśli mamy wątpliwości podarujmy pojazd napędzany siłą mięśni np. rower.

Prezenty zależne są również od warunków życia dziecka. Jeśli mieszka w domu z ogrodem, możemy pomyśleć nad kupieniem domku ogrodowego lub trampoliny. Dobrym rozwiązaniem może być kupienie np. starszej konsoli.

Prezenty na komunię za mniej niż 1500 zł

Prezenty na komunię do 1500 zł są gadżetami z dużo wyższej półki. Przy takim budżecie nie powinniśmy mieć problemu z dobraniem prezentu . Możemy przy takiej kwocie zdecydować się na biżuterię z grawerem na zamówienie. Wydaje się to niewielki wydatek, lecz jednak materiał w postaci złota lub srebra swoje kosztuje.

Posiadając budżet 1500 zł, możemy spełnić marzenia dzieci, które interesują się grami. W takiej kwocie na spokojnie znajdziemy konsolę najnowszej generacji. Dla dzieci, które dużo podróżują, sprawdzą się konsole przenośne. Dodatkowo możemy zastanowić się nad zestawem gracza. W składzie uwzględnić możemy wysokiej jakości klawiaturę, myszkę, słuchawki oraz kontroler.

