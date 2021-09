Kosmetyczka Meghan Markle zdradza, jak przygotować skórę twarzy na jesień

Skóra twarzy jesienią wymaga szczególnej uwagi i pielęgnacji

Jesień zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią nowy zestaw problemów, z jakimi przyjdzie się zmagać skórze. Niskie temperatury, porywisty wiatr, ogrzewanie w pomieszczeniach i gorące kąpiele, które o tej porze roku są najchętniej stosowanym lekiem na obniżony nastrój - wszystko to może nasilić powakacyjne dolegliwości skórne: przebarwienia, wysuszenie i zaczerwienienia.

Instagram Post

"Niższe temperatury powodują spadek wilgotności. Prowadzi to zwykle do odwodnienia skóry i uszkodzenia jej naturalnej bariery ochronnej. A to skutkuje jeszcze większą utratą wilgoci i podrażnieniami. Centralne ogrzewanie i długie, gorące kąpiele dodatkowo wysuszają skórę, sprawiając, że staje się nadmiernie napięta i podatna na zaczerwienienia" - tłumaczy w rozmowie z magazynem "Vogue" Sarah Chapman, znana londyńska kosmetyczka, z której usług na przestrzeni lat korzystały m.in. Victoria Beckham, Gigi Hadid, Naomi Watts, Uma Thurman i Meghan Markle.

Reklama

Jak przygotować skórę twarzy na jesienne chłody?

Jak zatem skutecznie zadbać o cerę i przygotować ją na nadejście chłodnych miesięcy? Chapman poleca włączyć do pielęgnacji nawilżające serum z kwasem hialuronowym, które stosować należy codziennie, zanim zaaplikujemy odżywczy krem. Innym składnikiem, którego warto wypatrywać na etykietach kosmetyków, jest aloes - wykazuje on bowiem działanie silnie nawilżające, oczyszczające i łagodzące.

Instagram Post

U schyłku lata istotniejsza staje się również wieczorna pielęgnacja. "To najlepszy moment na to, by wzmocnić barierę ochronną skóry i przyspieszyć jej regenerację. Sięgaj wówczas po produkty zawierające kwasy omega-3, które posiadają antyoksydacyjne właściwości, a także naturalne przeciwutleniacze oraz bogate w witaminy oleje roślinne. Sprawią one, że rano twoja skóra będzie jędrna i promienna" - radzi ekspertka.

Sarah Chapman: Nie porzucaj kremu z filtrem!

Chapman podkreśla, że choć powoli zapominamy już o upałach i mocnym słońcu, nie wolno nam porzucić kremu z ochronnym filtrem. Promienie UV mogą bowiem zaszkodzić naszej skórze nawet w pochmurny dzień. Aby tym mocniej zregenerować skórę po lecie, kosmetyczka poleca również regularne peelingi i masaże.

Masaż twarzy zwiększa dopływ tlenu i składników odżywczych do komórek, a co za tym idzie, dodaje blasku szarej, matowej cerze

Jeśli zależy nam na holistycznym podejściu do dbania o urodę, zwróćmy uwagę na to, co ląduje na naszym talerzu - dieta ma ogromny wpływ na kondycję cery. "Kiedy robi się chłodniej, kuszą nas słodycze. Tymczasem to zielone warzywa i tłuste ryby zapewniają skórze wsparcie od wewnątrz. Pamiętać należy także o wypijaniu odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia" - zaznacza specjalistka.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

***



Przeczytaj również:



Anna Bazydło. To ona jest twarzą protestu medyków

Stanisław Lem. Wizjoner, który podbija kontynenty

Doda opowiedziała o piekle, które przeszła przez rozstanie z mężem. Groziła, że skoczy z okna!

Zobacz również:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Miss Polski 2021. Transmisja w telewizji POLSAT materiały prasowe