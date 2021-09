Jako rezydent pracuję w podstawowym wymiarze czasu pracy medyka - to etat 37,5 godziny tygodniowo plus 10 godzin i 5 minut dyżuru. Moja podstawowa pensja to 5478 zł brutto, do której niejako doliczane są nadgodziny, czyli moje dyżury. Dyżury są dodatkowo płatne, jako rezydent w pierwszych etapach szkolenia nie jestem wynagradzana za godziny nocne, ponieważ nie mogę wówczas świadczyć pracy. Jestem dwa razy w tygodniu na dyżurze towarzyszącym i to jest moja forma wykonywania pracy