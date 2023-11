Jak wygląda kot hawański?

Koty hawańskie rozpoznajemy przede wszystkim po brązowym umaszczeniu, które przybiera kolor czekolady, albo mahoniu. Ich sierść jest krótka, więc sprawia mniej problemów, niż w przypadku futrzaków długowłosych. Są to drobne koty o smukłym oraz długim pysku i kwadratowym nosiem. Oczy tej rasy potrafią być magnetyczne, gdyż zazwyczaj charakteryzują się głęboką i intensywną zielenią. Uszy kota hawańskiego są długie, sterczące i szpiczaste.

Zdjęcie Co raz więcej osób chce kupić rasę havana brown / Getty Images

Kot hawański nie nada się dla każdego. Czym charakteryzuje się rasa?

W ostatnim czasie hawańska rasa kotów zyskuje na popularności i nie ma się czemu dziwić. Są to bardzo przyjazne oraz towarzyskie zwierzęta o ciekawym charakterze. Łatwo przywiązują się do opiekunów, dzięki czemu będą dobrym wyborem dla osób spędzających sporo czasu w domu. Choć na ogół są spokojne, to lubią również się bawić, dlatego potrzebują odpowiedniego zasobu zabawek i uwagi.

Warto wiedzieć, że hawana brown, to koty bardzo inteligentne i szybko uczą się sztuczek. Dodatkowo potrafią nawet rozwiązywać proste zagadki dla zwierząt. Posiadacze tej rasy powinni zadbać o jego aktywność umysłową, aby się nie nudził.

Hawańskie koty bywają ciekawskie i dociekliwe. Lubią badać otoczenie, w którym przebywają, a nowe przedmioty w domu nie będą dla nich obojętne. Warto zabezpieczyć rzeczy, które są nam cenne, gdyż za pomocą łap "badają" to, co im obce.

Kot hawański to niemała inwestycja, gdyż jest to rasa rzadko występująca w Polsce. Najczęściej ceny wahają się od 2000 do 5000 zł. Wszystko zależy od renomy hodowli, od standardów rasy i jakości opieki oraz badań weterynaryjnych, jakie oferuje hodowca przed sprzedażą zwierzęcia. Wybierając rasowca, warto wcześniej dokładnie sprawdzić sprzedawcę.

Zdjęcie Koty hawańskie lubią, gdy w domu panuje spokój / Getty Images

