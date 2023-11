Spis treści: 01 Dlaczego kot śpi w dziwnych pozycjach?

02 Czy można głaskać kota, gdy śpi?

03 Czy koty mają sny?

04 Kot śpi z otwartym okiem - co to oznacza?

05 Kot śpi na plecach – co to oznacza?

06 Kot śpi z przykrytym nosem – co to oznacza?

Dlaczego kot śpi w dziwnych pozycjach?

Pozycja śpiącego kota zależy od dwóch głównych czynników. Jest to temperatura oraz poczucie bezpieczeństwa. To, jak zasnął pupil, będzie więc dla nas informacją, jak on się czuje.

Kot śpi w dziwnych pozycjach, dlatego że przez to wyraża swoje obecne samopoczucie. Pokazuje czy czuje się swobodnie i bezpiecznie, czy jest gotowy do obrony. Pozycja będzie również zależała od tego, czy jest mu zimno, czy ciepło.

Dziwna pozycja śpiącego kota może też wynikać po prostu z wygody. Zwierzęta, tak samo, jak ludzie, mają swoje ulubione ułożenie. Będą je dostosowywać do własnych preferencji, bez względu na to, czy jest ono niestandardowe.

Czy można głaskać kota, gdy śpi?

W teorii, gdy kot śpi, to jest wobec nas bezbronny, więc można by było go pogłaskać. W praktyce lepiej tego nie robić. Taka czynność może znacząco zaburzyć aktualny rytm pupila.

Dodatkowo kota nie można głaskać, gdy śpi, gdyż może utracić do nas zaufanie. Tyczy się to przede wszystkim momentu, gdy mruczek znajdzie się w pozycji bezpiecznej. Kot nie zdaje sobie sprawy, że został wyrwany ze snu, bo ktoś chciał mu zrobić przyjemność. Może to odebrać jako atak i nie będzie się czuł pewnie w naszym towarzystwie.

Czy koty mają sny?

Ostatnie badania nad ssakami wskazują na to, że mają one marzenia senne. Oznacza to, że koty mają sny i śnią tak samo, jak my. Pojawiają się one podczas fazy REM, która zajmuje około 30% całego cyklu sennego.

Dzięki temu, że koty mają sny, możemy zauważyć podczas odpoczynku jakieś ich specyficzne zachowania na przykład delikatne poruszanie wąsami lub uszami. Zdarza się, że usłyszmy mruczenie czy syknięcia.

Niektórzy z badaczy twierdzą, że kocie sny oparte są na tym, co je otacza. Śnią o codziennych czynnościach i rzeczach, które mają blisko siebie. Będziemy mogli zauważyć, jak próbują coś "łapać", być może wtedy śnią o myszach lub ptakach.

Kot śpi z otwartym okiem - co to oznacza?

Otwarte oko podczas snu kota to częsta pozycja, która wskazuje na poczucie zagrożenia. Zwierzę przez ten sposób pozostaje czujne, gdyż obawia się ataku. Otwarte oko pozwala mu na częściową obserwację terenu.

Może się też okazać, że kot śpiący z otwartym okiem wcale nie śpi. Być może pupil tylko odpoczywa i nie odpłynął w marzenia senne. Wówczas również obserwuje co się dzieje dookoła niego i jest gotowy do reakcji.

Kot śpi na plecach – co to oznacza?

Kiedy kot śpi na plecach, oznacza to, że czuje się bezpiecznie i komfortowo w miejscu, w którym przebywa. Podczas takiej pozycji pupil odkrywa brzuch, czyli najbardziej wrażliwe miejsce swojego ciała. Nie ma więc obaw, że ktoś go zaatakuje, naruszając jego strefę komfortu. W ten sposób pokazuje też, że ufa swojemu właścicielowi.

Pozycja kota śpiącego na plecach może mieć też zupełnie odmienne znaczenie. Takie ułożenie czasem po prostu pomaga zwierzęciu w regulacji temperatury. Pozwala na ochłodzenie się, gdy jest mu za gorąco. Z tego powodu zobaczymy go w takiej pozycji w ciepłe dni lub gdy będzie spać na słońcu.

Kot śpi z przykrytym nosem – co to oznacza?

Przykryty nos podczas snu kota to kolejna oznaka komfortu. Pyszczek i wąsy pozwalają mu na wyczuwanie zagrożenia. Jeśli nie czuje potrzeby, aby na bieżąco kontrolować sprawę, to będzie je chował.

W takim razie przykryty nos u kota wskaże na pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa. Wie, że przestrzeń, w której i to z kim się znajduje, jest dla niego przyjazne. Nie boi się o atak czy naruszenie spokoju.

