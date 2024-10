- Koty zwracają uwagę na to, co mówimy w życiu codziennym i starają się nas zrozumieć bardziej niż nam się wydaje - stwierdziła Saho Takagi. Naukowcy już wcześniej zauważyli, że koty reagują na dźwięk swojego imienia poprzez specyficzny ruch głową i uszami. Potwierdzona również, że potrafią połączyć członków rodziny (ludzkich i zwierzęcych) z ich imionami. W świetle tych wszystkich potwierdzonych naukowo obserwacji wciąż pozostaje pytanie dlaczego kot nie zawsze reaguje na wołanie? Czyżby wynikało to z niezależnej natury mruczka? Może dla nocnego łowcy nasza sprawa po prostu nie jest na tyle istotna by przerywać drzemkę czy inną czynność, którą uważa w danym momencie za ciekawszą?