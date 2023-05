Naukowcy już dawno udowodnili, że dzieci mieszkające w jednym domu z pupilem, w szczególności psem lub kotem rozwijają się zdecydowanie lepiej od rówieśników, którzy są kontaktu ze zwierzakami pozbawieni. Nic dziwnego, bo zwierzęta mają pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny, uczą empatii, troski i czułości. Przez kontakt z pupilem maluchy są w stanie szybko posiąść umiejętność rozpoznawania emocji i właściwego reagowania na nie.

O pozytywnym wpływie zwierzaków na dzieci wypowiedzieli się także alergolodzy. Z badań wynika bowiem, że dzieci wychowujące się w domu ze zwierzętami są mniej podatne na alergie, a nawet bardziej odporne!

Reklama

Regularny kontakt z psem lub kotem szybko podnosi poziom endorfin, obniża ciśnienie krwi i uspokaja. Daje też dzieciakom mnóstwo radości, o czym można się przekonać obserwując w sieci zabawne lub wzruszające filmiki z ich wspólnych zabaw.

Choć pozytywny wpływ zwierzaków na dzieci jest niezaprzeczalny, to naukowcy podzielili się właśnie nowym, niepokojącym wynikiem badań. Wszystko wskazuje na to, że posiadanie kota w dzieciństwie może negatywnie wpłynąć na stan psychiczny dziecka. Jak to możliwe?

Tak kot wpływa na psychikę chłopców. Naukowcy ostrzegają

Jeden z nich jest trujący, a drugi leczniczy. Nie popełnij błędu

Cykl menstruacyjny a zdrowie. Nieregularny okres może się wiązać z chorobą serca

Po czym rozpoznać fałszywych ludzi? 7 sygnałów ostrzegawczych

Pierwsza komunia święta w PRL-u: Prezenty z Pewexu vs jagodzianka na plebanii Naukowcy z Montrealu przeprowadzili badanie wśród dorosłych, którzy posiadali kota w dzieciństwie, pytali także o częstotliwość przeprowadzek oraz nałogi. Kluczowym był jednak fakt, czy posiadany kot był wychodzący i czy polował na gryzonie oraz ptaki.

Z badań przeprowadzonych przez naukowców wynika, że osoby posiadające w domu polującego na zewnątrz kota były zdecydowanie bardziej narażone na zaburzenia psychiczne w dorosłym życiu niż osoby nieposiadające wychodzącego futrzaka. Badacze doszli do wniosku, że koty żyjące na zewnątrz mogą przenosić pasożyty, wpływające na rozwój zaburzeń psychicznych. W kocich odchodach znajduje się bowiem groźny pierwotniak - Toxoplasma gondii, mający wpływ na rozwój zaburzeń.

Zdjęcie Niewiele trzeba, aby kot zaraził się pasożytami / 123RF/PICSEL

Ciekawym faktem, wynikającym z badania jest ten dotyczący płci. Związek między posiadaniem polującego na gryzonie kota a zwiększonym wystąpieniem zaburzeń psychicznych, odnotowano bowiem tylko w przypadku mężczyzn. U kobiet nie stwierdzono takich zależności. Podobnie jest w przypadku osób posiadających w dzieciństwie kota niewychodzącego.

W tym miejscu warto jednak dodać, że toksoplazmoza nie pochodzi tylko od kotów, ale można się nią także zarazić spożywając niemyte warzywa i owoce.

Toksoplazmoza: Czym jest choroba przenoszona przez koty?

Toksoplazmoza to zakaźna choroba pasożytnicza, rozpowszechniona szczególnie w krajach tropikalnych. Za jej wystąpienie odpowiada wspomniany pierwotniak Toxoplasma gondii. Ostatecznym żywicielem tego mikroorganizmu jest kot, a żywicielami pośrednimi ssaki i ptaki. W leczeniu toksoplazmozy stosuje się chemioterapeutyki, takie jak pirymetamina, sulfonamidy czy spiramycyna. Toksoplazmoza jest szczególnie groźna dla kobiet w ciąży, osób z immunosupresją oraz niemowląt.

Zobacz również:

Co zawiera ślina kota? Czy może być niebezpieczna?